Memur- Sen rakipsiz

Memur-Sen, Türkiye’nin sendikal tarihinde ve sendikal zemininde 1 milyon üye sayısını bulan ilk emek örgütü olma sıfatını taşımaya hazırlandıklarının altını çizen Kalkan, “Söz konusu tebliğe göre, sendika üyesi 1 milyon 694 bin 323 kamu görevlisinin yüzde 59,19’u Memur-Sen’e bağlı sendikalara üyedir. 2016 yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin yüzde 54,51’i Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyesiydi. Memur-Sen bu yıl, sendika üyesi kamu görevlilerinden Memur-Sen’e üye olanların oranını 5 puanın üzerinde artırmış ve geçen yıla göre de üye sayısını 41 bin 57 kişiye çıkarmıştır” açıklamasında bulund.



Hedef sendikacılığı hakkıyla yapmak

Kamu görevlilerinin teveccühlerinin ve Memur-Sen’e rakip olmaya uğraşan yapıları terk etmesinin nedeninin, Memur-Sen’in sendikacılık anlayışı ve kamu görevlilerine yönelik kazanımları olduğunu vurgulayan Kalkan, “Akademik hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeden, duruş sendikacılığıyla sendikacılığın itibarını, kuruş sendikacılığının hakkını vererek kamu görevlilerinin mali ve sosyal imkânlarını, kamu görevlilerinin çalışma şartlarını insan onuruna uygun hale getirecek kazanımları artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

4. Dönem Toplu Sözleşme’nin gerçekleştirileceği 2017 yılında sendika üyesi kamu görevlilerinin yüzde 60’ının sorumluluğunu doğrudan üstlendiklerini belirten Kalkan, “1 milyonu bulan üye sayımız, toplu sözleşmeye hazırlık çalışmalarındaki motivasyonumuzu ve toplu sözleşme masasında gücümüzü artıracaktır. Yeni kazanımların elde edilmesi, iş güvencesine yönelik olumsuz cümlelerin son bulması noktasında önemli bir zemin olacak. Bu vesileyle; kamu görevlilerinin yeni hakları, hak ektikleri mali imkânlara ve çalışma şartlarına sahip olmasını sağlayacak bir içerikle sonuçlanması noktasındaki çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de deklare ediyoruz” şeklinde konuştu

Haber: Tuba Köksal