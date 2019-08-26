“Memur-Sen’in teklifleri milletin talepleridir”

Kayseri Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Kaşıkçıoğlu, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca çözüm üretmeye odaklandıklarını ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Gelin hakem kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım, masada sorunlarını çözelim dedik ama teklifimiz kabul görmedi” diye konuştu. Kaşıkçıoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Milyonlarca insanı ilgilendiren ve fakat kamu işvereninin, konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı; sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi, kademe derece sınırlamasının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kılık kıyafet yasağının kaldırılması, gelir vergisi mağduriyetinin son bulması, dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi temel tekliflerimizi dahil toplam 657 teklifimiz gayet makul ve makul teklifler olmasına karşın sanki hiç yapılmamış gibi Kamu İşvereni tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamış, bunlara ilişkin herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir. Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Memur-Sen’in ve bağlı sendikaların titiz çalışmalarla, sahanın nabzının tutarak oluşturduğu ve kamuoyuna makul tekliflere olarak deklare ettiği 657 teklifine karşın Kamu İşveren Heyeti maalesef makul tekliflerle masaya gelmiş ve ardından toplu sözleşme sürecini hiç yaşanmayan bir süreç olarak tarihe kaydetme iradesi göstermiştir. Bu iradenin sonucu olarak süreç uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidilmiştir. Biz toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile ‘gelin hakem kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım, masada sorunlarını çözelim’ dedik ama teklifimiz kabul görmedi. Dün dedik bugün de diyoruz, Memur-Sen’in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir.”



