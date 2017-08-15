Memur zammı hükümet teklifi yüzde kaç?

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, memur toplu sözleşme görüşmelerinin 21 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasının detayları şöyle:

* 1 Ağustos'ta bir çalışma takvimi belirlemiştik. 2-7 Ağustos tarihlerinde 11 hizmet kolu için çalışmalar başlamıştı. 8 Ağustos'ta genele ilişkin talepleri çalıştılar. Bizlere raporları sundular. Bizler de değerlendirmeyi yaptık. Bugün de genele ilişkin taleplerin değerlendirmesini gerçekleştirdik. 21 Ağustos'a kadar süremiz söz konusu.

* En düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında yüzde 61 değer sağlandı.

* Kurumlararası ücret dengesizliklerini gidermek için çok önemli adımlar attık. Kamuda istihdam edilen personel sayısında ciddi artışlar sağladık. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Eğitimden sağlığa ulaştırmadan toplu konuta birçok alanda ilklerin uygulayıcısı olduk. 15 yıllık dönemdeki ilkleri üstüne koyarak aynı ruhla aynı iddiayla yapmayı sürdüreceğiz.

* 1 Ağustos itibariyle yürütürken paydaş olarak yer aldık. Güçlü bir dialog ortaya koyduk. Sürecin bundan sonra da aynı nezakette devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimiz bugünden itibaren uzlaşı ile devam edecek. Toplu sözleşme tekliflerinde genel ve 11 hizmet kolunda çalışmalarına devam edeceğiz. 406 maddede görüşeceğiz.

* 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde müzakerelerimizi sürdüreceğimizi belirterek teklifi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2019 ilk 6 ay yüzde 3 ve ikinci 6 ayında yüzde 3 olarak teklif sunuyorum. Enflasyon oranının öngörülen artışı ile enflasyon farkı da ödenecektir.

MEMUR SENDİKALARI: BU TEKLİFE KAPALIYIZ

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den hızlı bir yanıt geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Hükümetin memurlara yaptığı teklif taleplerimizi karşılamaktan çok uzak. Biz sunulan teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Onun için bu teklifi müzakere etmeye değer bulmuyoruz ve bu teklife kapalıyız" dedi.

MEMUR-SEN'DEN 3 TEKLİF

Memur-Sen masaya, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75'er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7'şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018'den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6'şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor.

Türkiye Kamu-Sen 2018'de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019 yılında da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor. KESK ise en düşük memur aylığının 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor. (İNTERNETHABER)