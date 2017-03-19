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Meral Akşener'den skandal ötesi sözler

MHP'den ihraç edilen emekli siyasetçi Meral Akşener katıldığı televizyon programında skandal sözler sarf etti.

Meral Akşener'den skandal ötesi sözler
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Meral Akşener'den skandal ötesi sözler

 

MHP'den kovulan Meral Akşener kendi yandaşlarıyla beraber referandumda 'Hayır' çalışması yürütüyor. Katıldığı bir televizyon programında 16 Nisan'da yapılacak millet oylaması için söylediği sözler tam anlamıyla darbe zihniyetinin bir yansımasıydı. 

"EVET YÜZDE YÜZ ÇIKSA DA MEŞRU OLMAZ"

Akşener referandum için " Referandumda HAYIR diyen kimse olmasa, çıkan sonuç %100 Evet olsa dahi bu sonucun meşruiyeti olmaz." dedi.

Millet iradesini hiçe sayan Akşener 15 Temmuz öncesinde de "15 Temmuz'da Başbakan olacağım" demişti.


(HABER 7 COM)

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MHPSkandalMeral Akşener
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