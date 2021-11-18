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MERHUM SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZINA DAVET

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Bşk. Ahmet Taş, önceki gün  vefat eden  ŞAİR, YAZAR, MÜTEFEKKİR  Diriliş neslinin mimarı  merhum Sezai Karakoç için 19 kasım günü Cuma namazına mütakip  Hunat camiinde  gıyabi cenaze namazına tüm sevenlerini davet ediyor.

MERHUM SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZINA DAVET
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Kurumsal

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Kayseri Gönüllü KuruluşlarGıyabi Cenaze NamazıSezai Karakoç
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