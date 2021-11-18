MERHUM SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZINA DAVET
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Bşk. Ahmet Taş, önceki gün vefat eden ŞAİR, YAZAR, MÜTEFEKKİR Diriliş neslinin mimarı merhum Sezai Karakoç için 19 kasım günü Cuma namazına mütakip Hunat camiinde gıyabi cenaze namazına tüm sevenlerini davet ediyor.
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