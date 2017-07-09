Merkel'den Türkiye açıklaması: Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız sürüyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Merkel, G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin iklim politikası konusunda ABD'nin yaklaşımını paylaşmadıklarını ifade etti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Almanya Başbakanı, "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile derin görüş ayrılıklarımız varlığını sürdürüyor" dedi. Darbe girişiminin ardından yapılan tutuklamaları ve iki ülke arasında İncirlik üssü konusundaki gerginlikleri anımsatan Merkel, "Bu gelişmeler elbette derin görüş ayrılıkları içerisinde olduğum konular. Ve bu farklılıkları örtbas etmedik" şeklinde konuştu.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştiren Merkel, "ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini üzüntüyle karşılıyorum. Son açıklamayla birlikte ABD'nin inişe geçtiği görüntüsü netleşmiş oldu. Paris Anlaşması'ndan geri dönüş olmayacağını bildiren diğer 19 ülke için ise gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca, Hamburg iklim ve enerji hareket planı konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile görüşmesine değinen Almanya Başbakanı, ikili arasındaki ilk görüşmenin Hamburg'da gerçekleşmesinden dolayı memnun olduğunu belirterek, görüşme sebebiyle mutlu olduğunu, görüşmenin ilişkilerin gelişeceğine dair umutların ve yeni bir diyalogun başlangıcı olduğunu dile getirdi. Merkel, görüşmenin iki ülke arasında istikrarlı bir ilişkiye temel oluşturmasını umduğunu ifade etti. (TİMETÜRK.COM)