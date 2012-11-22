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Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Açılacak

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Serbest Bölge ve açılışı yapılacak olan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Açılacak
Serbest Bölge ziyaretinde, Serbest Bölge Müdürü Necdet İnal ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Şerif Yılmaz büroları gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgiler aldı.
İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla hizmet veren serbest bölgenin çalışmaları hakkında Vali Şerif Yılmaz’a Serbest Bölge Müdürü Necdet İnal tarafından bilgiler sunuldu.
Vali Şerif Yılmaz Organize Sanayi Bölgesinde açılışı yapılacak olan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde (METEM) incelemelerde bulundu.
Kalifiye eleman konusundaki eksikliğin giderilmesi için, 30 derslikli, 900 öğrenci kapasiteli, 6 ayrı meslek atölyesi bulunan METEM’e gelişinde Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü tarafından karşılanan Vali Şerif Yılmaz sanayicilerin, mesleki bilgi ile donanmış teknik eleman ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim verecek olan METEM’de incelemelerde bulunup, bilgiler aldı.
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