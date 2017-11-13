Metal işçisinden yerli otoya tam destek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yerli otomobili yapacak olan babayiğitleri açıklamasının ardından bir destek de Çelik-İş Sendikası’ndan geldi.







Aralarında otomotiv firmalarının da bulunduğu metal işkolundaki birçok işyerinde örgütlü olan Çelik-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yerli otomobil konusunda yaşanan hareketliliğin, Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan metal sektöründeki işçileri heyecanlandırdığını söyledi.







Ülkemiz için dönüm noktası

"Yerli otomobil üretimi konusunda harekete geçilmiş olması, ülkemiz için bir dönüm noktasıdır" diyen Değirmenci, "Bu önemli konuda Türkiye olarak çok geç kaldık. Genç ve nitelikli bir nüfusu olan, işçisiyle işvereniyle her türlü bilgi ve deneyimi bünyesinde bulunduran 80 milyonluk bir ülkenin henüz yerli otomobili olmaması gerçekten üzüntü vericidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobildeki ısrarı ve çabaları için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler bu ülkenin üreten gücü olarak, bu ülkenin fedakâr işçileri olarak, yerli otomobilin yapımı aşamasında her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu.







İşçilerimiz kendilerine güveniyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki örgütlü fabrikaları gezerek, işçilerle konuştuklarını kaydeden Değirmenci, "Söz konusu yerlilik olunca, metal işçisi arasında bir heyecan yaşandığını gördük. Yerli otomobil konusunda işçilerimizin, kendilerine olan güveni ise tam. Tıpkı Türk halkı gibi onlar da artık üretim aşamasına geçilmesini sabırsızlıkla bekliyor." dedi.







İHA yerli malının önemini ortaya koydu

Birçok alanda Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulmasının gurur verici olduğunu söyleyen Değirmenci, "Bugün ülke olarak üretmiş olduğumuz İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yerliliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Zamanında ABD'nin ülkemize vermediği İHA'lar yüzünden askerimiz, polisimiz şehit düştü. Bugün ise İHA ve SİHA'larla terörle mücadelede başarılar elde ediliyor. Bu araçları üreten güç, yerli otomobili hayli hayli üretir, hatta bu alanda söz sahibi bile olur." ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi