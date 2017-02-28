Mete Yarar: “Tehlike devam ediyor”

Bir dönem bordo bereli olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında Binbaşı rütbesiyle görev yapan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, FETÖ/PDY terör örgütünün sponsorlarının ve propagandalarının hala aktif olduğunu belirterek, parti ve görüş farkı gözetmeksizin tüm kesimlerin bu örgütle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2017 Salı 16:06