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Meteoroloji, yaşlı ve çocukları sıcak havaya karşı uyardı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, sıcak havalardan dolayı yaşlı ve çocukların dikkatli olması belirtildi.

Meteoroloji, yaşlı ve çocukları sıcak havaya karşı uyardı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “Bölgemiz etkileyen basınç sistemi bulunmamakta olup; sıcak hava dalgasının etkili olacağı bekleniyor. Bugün havanın Kayseri ve çevresinde, parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor ve rüzgârın kuzey ve batılı yönlerden hafif, öğle saatlerinden sonra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde kalmaya devam edeceği beklenmektedir. Sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”

Kurumsal

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Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüHAVA DURUMU
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