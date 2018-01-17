Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede yarından itibaren kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Güney yönünden etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtınanın, yarın saat 08.00'den itibaren başlamasının ve akşam saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi.

AA