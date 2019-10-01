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Metiner Analiz Özel’de

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci İlter Sağırsoy’un hazırlayıp sunduğu Analiz Özel programında Sağırsoy’un sorularını yanıtlayacak. Bu özel program bu akşam 21:00’de Kent Türk TV’de ekranlara gelecek.

AK Parti eski milletvekillerinden Mehmet Metiner, Analiz Özel programının konuğu oluyor. Metiner, gazeteci İlter Sağırsoy’un sorularını yanıtlayacak. Program bu akşam saat 21:00’de Kent Türk TV’de ekranlara gelecek.

Mehmet Metiner AK Parti’nin ömrü doldu derken neyi kastetti? Cumhur İttifakı devam edecek mi? Yeni kurulacak parti Türkiye’ye umut olur mu? FETÖ ile mücadelede hangi noktadayız? S-400 ve F-35 tartışmalarının arkasında gerçekte neler var? Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeye çalışan uluslararası güçlerin Türkiye’ye biçtikleri elbiseyi Türkiye giyecek mi? Amerika’nın sınırımızdaki terör gruplarına verdiği binlerce tırlık silahın gerçek hedefi Türkiye mi ve bu silahlar ne zaman ülkemize yönelecek? Amerika bunun hesabını yapıyor mu?

Bu ve benzeri çok sayıda soru ve konunun yanıtı bu akşam 21:00’de Kent Türk TV’de İlter Sağırsoy’la Analiz Özel’de yanıtını bulacak.
 

Haber Merkezi

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