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“MEVLÜT DİNLEYİP ŞERBET İÇİYORLARDI”

Çanakkale Şehitlik’te gerçekleştirilen CHP Adalet Kurultayı sırasında içki içip göbek attıkları iddia edilen partililerin aslında Mevlüt okuyup şerbet içtikleri ancak bazı AKP’lilerin şerbet bardaklarını şarapla değiştirmeleri sonucunda olayın kamuoyuna farklı yansıdığı anlaşıldı.

“MEVLÜT DİNLEYİP ŞERBET İÇİYORLARDI”

Bir basın toplantısı düzenleyerek gerçekleri bir bir kamuoyuna açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “bir grup partilimiz kampta gecelerken şehitlerimizin ruhu için birşeyler yapma gereğini duymuşlar. Mahalleden kendileriyle birlikte gelen ilahiyat mezunu çağdaş bir imamızdan Mevlüt okumasını rica etmişler. Hanımlar da güzel güzel bol fıstıklı Mevlüt şerbeti yapmışlar. Ancak Mevlüt okunup şerbetler içilirken karanlıktan yararlanan bazı AKP’li karanlık güçler bu iyi niyetli girişimi sabote ederek masadaki şerbet bardaklarını şarap kadehleriyle değiştirmişler. Sonuçta bazı arkadaşlarımız ilahi aşkla sarhoş olup sema dönerlerken, yanlışlık kurbanı bazı partililerimiz ise normal sarhoş olmuş ve semah dönüp, halay çekmeye başlamışlar. Olayın aslı astarı budur!” dedi.
 
Rıfat Yörük
ASPARAGAS HABER

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