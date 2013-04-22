Meydana Estetik Dokunuş Başladı

Şehrin güzelleşerek estetik bir görünüm kazanması amacıyla hazırlanan projeye, ilk etapta Park Caddesi'nden start verildi. Ardından da Cumhuriyet Meydanı ile birlikte meydana çıkan Yoğunburç, İstasyon ve Sivas Caddeleri'nde aynı uygulama devam edecek.

Tabela kirliliğinin önüne geçmek için tabelalar sökülürken binalar, Meydan'ın tarihi dokusuna uygun olarak yeniden kaplanacak. Buna göre; dükkan katları, Kayseri taşı ile üst katlar ise özel bir kaplama malzemesi ile kaplanarak daha estetik bir görünüm elde edilecek.

Kademeli olarak Meydan'a bakan bütün cepheler yenilenecek ve binalar, Meydan ve çevresindeki tarihi eserlerin arkasında bir fon etkisi yaratacak.