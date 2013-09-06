Meydan'a gece servisi serbest

3 Temmuz 2013 tarihli UKOME kararıyla servis araçlarının sadece 07.00-21.00 saatleri arasında şehir merkezindeki bazı güzergahlara giremeyeceği bunun dışında kalan güzergahlarda 24 saat servis hizmeti verilebileceği kaydedildi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi trafiğinin daha akıcı olabilmesi amacıyla şehirlerarası otobüs firmalarına ait servis araçlarının güzergahlarına ilişkin bazı düzenlemeler yaptı. Yapılan düzenlemeye göre servis araçları sadece 07.00 ile 21.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı'na giremeyecek. Bu bölge dışında kalan tüm semtlere ise günün her saatinde servis taşımacılığı yapılabilecek. Servis araçları ayrıca akşam 21.00'den sabah 07.00'ye kadar Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı gibi şehir merkezinde kalan bölgelere de girebilecekler.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi trafiğinin daha akıcı olabilmesi amacıyla şehirlerarası otobüs firmalarına ait servis araçlarının güzergahlarına ilişkin bazı düzenlemeler yaptı. Yapılan düzenlemeye göre servis araçları sadece 07.00 ile 21.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı'na giremeyecek. Bu bölge dışında kalan tüm semtlere ise günün her saatinde servis taşımacılığı yapılabilecek. Servis araçları ayrıca akşam 21.00'den sabah 07.00'ye kadar Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı gibi şehir merkezinde kalan bölgelere de girebilecekler.