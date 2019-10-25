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Meysu yasal süreç başlattı

Meysuspor Antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında futbolcularını tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem olmasının ardından isim sponsoru Meysu Meysu Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yaptığı açıklamada; 2019'un Mart ayında biten sponsorluğun ardından kulübün isim değişikliği için yasal süreç başlattıklarını açıkladı.

Meysu yasal süreç başlattı

Kayseri Meysuspor Antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında futbolcularını tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Meysu Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'den yazılı açıklama yapıldı. "Meysu Gıda amatör spora destek vermek, spora ve sporculara katkı sağlamak adına sadece Kayseri Meysuspor Kulübünün isim sponsoru olmuş ancak bu sponsorluk 2019 yılı Mart ayında sona ermiştir" denilen açıklamada, olayı şiddetle kınadıklarını ve kulüp adında isim değişikliği yapılması amacıyla gerekli yasal süreci başlattıkları duyuruldu. Açıklamada; "Bizler 1948 yılından beri Kayseri’de ticari faaliyette bulunan, gelişerek devam ettirdiği ticari hayatında Kayseri’nin gelişimi için de sorumluluk almış ve sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi olmuştur. Meysu Gıda amatör spora destek vermek, spora ve sporculara katkı sağlamak adına sadece Kayseri Meysuspor Kulübünün isim sponsoru olmuş ancak bu sponsorluk 2019 yılı Mart ayında sona ermiştir. 24.10.2019 tarihinde sosyal paylaşım sitelerine yansıyan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt tarafından oyunculara karşı şiddet uygulanan görüntüler, tüm Türkiye gibi tarafımızca üzüntüyle izlenmiştir. Halit Kurt'un bu davranışı uzun süredir ticaret hayatına devam eden ve olabildiğince spora, Kayseri’ye ve ülkemize katkı sağlamaya çalışan şirketimizi derinden yaralamış ve yaşanan olay nedeniyle yapılan birtakım yayınlarda ilgili spor kulübüne ilişkin olarak halen şirketimize ait markanın yer alması nedeniyle de açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenlerle, yaşanan olaya ilişkin olarak sponsorluğumuzun sona ermiş olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamasak da, bu olayı şiddetle kınadığımızı ve kulüp adında isim değişikliği yapılması amacıyla gerekli yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. 
 

İHA

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