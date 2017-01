MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemi değerlendirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır ve onlar katildir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelenin yanı sıra özlem ve hasretlerini diri tutmaya çalıştığını kaydeden Bahçeli, “Türkiye bir yanda 15 Temmuz ve sonrası şiddeti artan terörle mücadele ederken diğer yanda özlem ve hayallerini diri tutmaya çalışıyor.

Terör devasa bir milletin ocağına ateş düşürüyor! Kalkmak, doğrulmak istiyoruz; ne var ki her seferinde yeni bir ateşle yanıyoruz. Son bir hafta içinde önce Beşiktaş, ardından Kayseri derken, 58 şehidimizin acısıyla kavrulduk. Farkında mısınız, sürekli can veriyoruz. Terör örgütleri aralarında kurduğu zalim ittifakla Türkiye’ye meydan okuyor. FETÖ’nün bıraktığı yerden PKK, PYD ve diğerleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Milli mukavemeti kırmak, milli birliği yıkmak için büyük bir oyun sahnelendiğini dile getiren Bahçeli, şu mesajı paylaştı:

“Birbirimize düşmemiz planlanıp provoke ediliyor. Şu anda muhtaç olduğumuz şey, merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır. Gerisi maceradır. Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da, sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız. Hainler sokakların karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz, oyunculara kanamayız. Bir vatanımız, bir istikbalimiz var. Geçmişte daha korkunç tuzak ve tahrikleri bertaraf etmiş bir milletin henüz yazılmamış destanları var.”



“Türkiye’nin gündemini katiller belirleyemez”

Terör örgütlerini insanlık tarihinin yüz karası olarak tanımlayan Bahçeli, “Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar fistan giyip sıkıyı görünce kaçıyorlardı. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır ve onlar katildir. Türkiye’nin gündemini katiller belirleyemez. Hassasiyetlerimizi kaşıyarak ülkemizi iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi başaramazlar. Devlet güçlüdür, ihanetin hakkından gelecektir. Zira başka çare yoktur. Bize düşen omuz vermek, dua etmek, mücadeleyi kolaylaştırmaktır. İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz. Hainlerin amacı milli aklı karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını hızlandırmaktır. Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır” dedi.



“Hiçbir çıldırmış istiklalimizi söndüremeyecektir”

Kürt kökenli vatandaşların terörün cereme ve cefasını çektiğini kaydeden Bahçeli, “Bombacı canavarlara en kesif tepkiyi mutlaka göstereceklerdir. Türk-Kürt arasına nifak sokarak kanlı boğuşmaya çekmek hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gayedir. Millet birliğine sahip çıkacaktır. Terör zulümdür ve zulüm karşısında tarafsız kalmak günaha, dökülen kanlara, ihanete ortak olmaktır. Millet zulme rıza göstermeyecektir. Türk tarihi aynı zamanda kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tarihidir. Bu tarihi tersine çevirmek iblis uşaklarına nasip olmayacaktır. Milletim üzülmesin, hüzünlenmesin, kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Hiçbir çıldırmış istiklalimizi söndüremeyecektir.

Her nefes alışımızda içimiz vatan aşkıyla dolarken, yediği içtiği haram zıkkım olan zillet ve rezaletin kölelerine birlikte engel olacağız. Bilesiniz ki, Allah bizimledir, çünkü Allah doğrunun, doğru olanın, mazlum gönüllerin yanındadır, yarım kalan ümitlerin yegane yardımcısıdır. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip’in ‘Onurla insan düşmanı dağıtır, düşmandan önce onursuz kaçar’ sözleri hepimizin rehberidir” diye konuştu.