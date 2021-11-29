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MHP İL BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK, ADIM ADIM 2023 İL İL ANADOLU PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, hafta sonu düzenlenen Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında STK temsilcilerinin, esnafların ve vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

MHP İL BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK, ADIM ADIM 2023 İL İL ANADOLU PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ
MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ temalı MHP İl ziyaretleri kapsamında 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Milletvekillerimiz Baki Ersoy, Nevin Taşlıçay, Sefer Aycan ile Genel Başkan Başdanışmanımız Ruhi Ersoy, MYK üyesimiz Uğur Öztürk, MYK üyemiz Emrullah Türe, MDK üyemiz Emin Alper Öztürk Kayseri’ye geldi” hatırlatmasında bulundu.
Programın sabah Svil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı ile başladığını söyleyen İncetoprak, “Toplantımızda, Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Başdanışmanımız, bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi konularında bilgilendirmeler yaptı ve Cumhur İttifakı’nın ülke açısından önemine değindi” diye konuştu.
“Milliyetçi Hareket Partisi kadroları sokaklara emek emek adımlarımızı bırakarak ve cumhura doğru sabır sabır 2023 hedefimizin taşlarını döşüyoruz” diyen İncetoprak, “STK temsilcilerini ziyaretimiz sonrasında, esnaf ve vatandaşlarımızla bir arada olduk ve kıymetli Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin mesajlarını birebir kendilerine ilettik.
Cumhuriyet Meydanı’nda ise Melikgazi İlçe Teşkilatımızın üye standında vatandaşlarımızın partimize ve 3 Hilalli bayrağımıza gösterdikleri ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti.
Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programı çerçevesinde son olarak Kayseri’deki 16 ilçe teşkilatımız ile büyük bir coşku içinde bir araya geldik. Burada da kıymetli Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Başdanışmanımız, liderimizin mesajlarını teşkilatımıza iletti” dedi.
İncetoprak son olarak, “Bu yürüyüşte yanı başımızda önce Cenab-ı Allah,  daha sonra davamıza ve inançlarımıza sadakatle bağlı, kavlini ve gönlünü bozmadan yoluna devam eden dava arkadaşlarımız ve büyük Türk Milleti vardır.
 

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