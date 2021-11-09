MHP İL BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK, “ONU ANLAMAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ANLAMAK DEMEKTİR”

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, “İlk Cumhurbaşkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe yön veren, yaşadığı zamanın dışına çıkıp Türk milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanıdır. Bir matem döneminden ziyade bir muhasebe ve murakabe günü olan 10 Kasım, aziz Atatürk'ümüzü anmak ve anlamak için mühim bir zamandır. Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur” ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatmak demektir. Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir.

İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir.”

