MHP İL BAŞKANI İNCETOPRAK: TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İl Başkanı İncetoprak'ın yazılı basın açıklaması şu şekilde:

'Kadim memleketimiz Kayseri'nin önde gelen ve marka hâline gelmiş Organize Sanayi Bölgesi'nde kamuoyunun da malum olduğu üzere 12 Kasım günü genel kurul icra edilecektir.

Yapılacak genel kurulda tamamen sanayicimizin hür iradesi tecelli edecektir. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yoktur. MHP olarak sanayicilerimizin iradelerine saygımız sonsuzdur. Bununla birlikte bu güzel şehrin problemlerinin çözülmesinde veya ihtilaflarının giderilmesinde de siyaset kurumu olarak çaba göstermeyi hemşerilerimize ve memleketimize olan görevimiz olarak biliriz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatan topraklarının her bir mukaddes parçası uğruna çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ve de şehrimizin sorunlarına çözüm aramakta, bu uğurda çaba göstermekteyiz.

İP'in İl Başkanı daha çok hasetle ve biraz da ihtirasla bir açıklama yaparak, bizlerin bir sorunun çözülmesi için gösterdiğimiz çabayı eleştiriyor.

Kusura bakmayın sayın Ataman, biz istişarede ve birlikte hayır olduğuna inanlardanız. Bu konuda sizden akıl ya da referans alacak da değiliz.

İhanet üzerine kurulan bir partinin temsilcisi olarak mı bizi ihanetle suçluyorsunuz?

Siz ayrılık ehli ise ancak azapla paylanırsınız.

Dolayısıyla şehit bacısına küfür edecek kadar alçaklık örneği sergileyenlere partinizde yer açmış ve ne aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinden ne de aziz milletimizden özür dahi dilememişken, yüzünüz dahi kızarmadan hâla fütursuzca açıklamalar yapmanız, hakiki suretinizi bir kez daha ele vermiştir.

MHP, dualar ve gönüllerden başlayarak milletimizin her meselesine çözüm bulmak için Cumhur İttifakı şuuruyla ve hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. Size tavsiyemiz önce milletimizden özür dileyecek -şayet kırıntısı varsa- erdemi gösterebilmeniz, sonra siyasi ahlâk ve edebin gereği olarak hareket etmenizdir.

Oturduğumuz koltuklardan dil uzatmak yerine, sorumluluk sahibi olarak çalışmayı kendimize ödev biliyoruz.

Kayserimiz, hemşerilerimiz ve bu şehrin tüm marka değerleri bizim için kıymetlidir.

Bu şehirde yaşayan her vatandaşımız gibi OSB'mize de, Kayserispor'umuza da bizim değerimiz olarak bakıyoruz.

MHP olarak bu şehrin bütün sorunlarının çözümü için kıymetli milletvekillerimizle birlikte taşın altına gövdemizi de koymaya devam edeceğiz.'