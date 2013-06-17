MHP İl Başkanından Şeker Seçimleri Açıklaması

Eke, “25 Haziran 2013 Salı günü yapılacak olan Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin seçimi Kayseri Kamuoyunda partimiz üzerinde çeşitli spekülasyonlar ve mülahazalar yapılarak yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bu seçim 5 ili, yaklaşık 50 ilçeyi, yüzlerce köyü ve 80 bin pancar çiftçisini ilgilendirmektedir” dedi.

Eke açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu seçim eli nasırlı, alın terleri ile hak sahibi olanların, kendilerini yönetecek olan Pancar Çiftçilerinin iradelerini kullanma seçimidir. Bu bakımdan, Kayserimizin ve Türkiye’nin önde gelen istihdam ve vergi alanında Büyük Şirketlerinden olan hem fabrikamızı hem de pancar çiftçilerimizi, bu büyük tesislerin heder ve istismar edilmemesi kanaatindeyiz.

Dolayısıyla bu seçimle alakalı İl Başkanlığımızın ve hiçbir yöneticimizin hiçbir aday ile ilgili verilmiş ne bir sözü, ne de bir desteği vardır. Yukarıda ifade ettiğim gibi aklıselim davranacak olan, pancar çiftçisi kendini idare edecek yöneticileri anılan tarihte seçecektir.

Bu vesile ile bu seçimlerin Kayserimize ve civar illerdeki bulunan ve geçimi bu yolla sağlayan çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan diliyorum.”