MHP'ye 620 yeni katılım

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, İl Başkan Yardımcısı Serkan Tok, Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Ersoy, MHP üyeliğinin anlamlı bir davranış olduğunu, bu dönemde partiye katılımların arttığını belirtti.

MHP'nin, dünden bugüne çizgisini bozmadan yoluna devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

''Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir değişiklik yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, dünden bugüne çizgisini hiç bozmadan yoluna devam etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisinde yöneticilerinde ve liderinin yolunda bir değişiklik yoktur. 15 Temmuz'da liderimiz, partinin genel merkezinde ışıkları tamamen açtırıp 'ben makam odamda oturacağım' diyordu. Peki birileri neredeydi? Nerelere saklanmıştı? Bizler o gece bu vatanın bekası için İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde Valiliğin önünde duruyorduk. Bizler davamızı anlatmaya gittiğimiz her yerde hareketimizin liderine, 'şöyle devlet adamı, böyle devlet adamı, Devlet Bahçeli'ye borçlandık' demeye başladılar.''

Etkinlikte, partiye yeni katılan 620 kişiye rozet takıldı.

AA

