MHP'den Anneler Günü Programı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Kıranardı kent ormanı şelale restaurantta program düzenlendi. Programa çok sayıda partili kadın katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Sevim Koçyiğit, Dünyada milyonlarca annenin sevgi ve saygı anıldığı ifade etti. Koçyiğit “ hepimiz annemizi sever ve onlara karşı saygılı oluruz“dedi.

MHP Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Solak ise yaptığı konuşma da “Annelik nedir öncelikle onu düşünmemiz lazım. Annelik, vatana millete dinimize hayırlı evlat yetiştirmektir. Anneliğin kutsal görevleri bu sıralar daha çok artıyor. Birileri bizi bölmek istiyor, biz hiçbir zaman bölünmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Bu görevler annelere düşüyor, anneler çocukları biz Türk Milletiyiz diye büyütmelidir. MHP ve Türk Milliyetçi olarak ayrılmayacağız, ayrıştırmayacağız “dedi.

Programda Annelik günü hediyesi ve mozaik çalışmasına destek veren kurs görevlisi Aysel Özkan’a plaket verildi.