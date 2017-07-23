MHP’li eski vekil için ERÜ’de tören

Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler Dönem 3 Amfisinde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda dekan, öğretim üyesi, idari personel ve öğrenci ile Üstünbaş’ın ailesi katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ve duanın ardından kürsüye gelen ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, vefat eden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın mesleki yaşantısı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ı iyi bir baba, iyi bir hoca ve yardımsever bir insan olarak tanıdıklarını belirtti ve ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.







Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, vefat eden Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ı hastanede idarecilik yaptığı dönemde daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Rektör Güven, “O sürekli gülümseyen bir insandı. Hiçbir problem yaşamadık kendisiyle. Biz ne zaman bir sorun iletsek o sorunun mutlaka çözümünü bulurdu. Veya bize sorun üretmezdi. İnsanlarla iletişimi çok iyi insandı. Baba unvanını hakeden insandı. İyi bir hekimdi. İyi bir insandı. İyi bir hocaydı. Milletvekilliği yapıp üniversitesine dönebilen, görevine devam edebilen nadir insanlardandı. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Tören, Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın yakınları ile mesai arkadaşlarının duygularını paylaşmasının ardından sona erdi.

Kurum Haberi