MHP’li Özdemir sordu, Bakan Kurum cevap verdi: Belediyeler, gerekli değerlendirmeleri yapacaktır

Milletvekili Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Kayseri ilçelerinde yaşayan vatandaşların su sayaçlarının geç okunması nedeniyle tarife farkından dolayı yüksek faturalar çıkarıldığı için mağdur edildiklerini iddia ettiklerini belirterek şu soruları sormuştu:

“Kayseri merkez ve ilçelerinde uygulanan su tarifesi nasıldır? Bu tarife ne zaman belirlenmiştir? Kayseri genelinde su sayaçları hangi dönemlerde okunmaktadır? Bu dönemler ilçelerde değişmekte midir? Tüm dünyada yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle okuma süreleri uzamış mıdır? Süreler uzadıysa tarifelerin vatandaş lehine uygulanması konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda belediyelere yapılan şikayet bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu şikayetlere nasıl cevap verilmiş ve hangi çözümler üretilmiştir? Ülkemizde diğer büyükşehirlerde uygulanan su tarifeleri nasıldır?”



SU BORCUNU ÖDEMEYENLERDEN GECİKME FAİZİ ALINMAMAKTADIR.

Soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verilen cevap şu şekildedir:

“Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

Kayseri Merkez metropol ilçelerde 0-15 m³ 4,33 TL + Aylık TÜFE + ÇTV + Şebeke Bakım Onarım Ücreti, 15 m üzeri ise 5,15 TL + Aylık TÜFE + ÇTV + Şebeke Bakım Onarım Ücreti,

Diğer ilçelerde ise (11 ilçe) 0-30 m³ 2,08 TL + TÜFE +ÇTV + Şebeke Bakım Onarım Bedeli, 30 m üzeri ise 3,25 TL + TÜFE + ÇTV + Şebeke Bakım Onarım Bedeli olarak alındığı, mevcut tarifenin 2019 yılı Kasım Genel Kurulu'nda belirlendiği,

Kayseri'de su sayaçları endeksi merkezde aylık, ilçelerde iki aylık, kışın oturulmayan yerlerde ise altı ay kışın okunmadığı, sonrasında iki ayda bir şeklinde okunduğu,

Covid-19 pandemi nedeniyle ilgili okuma sürelerinin 29 güne kadar uzayabildiği,

Sürelerin uzamasından dolayı gün hesabına göre kademelendirme yapıldığı, Cumhurbaşkanımızın Genelgesi doğrultusunda, Temmuz 2020 Genel Kurulu'nda alınan kararla pandemi dönemindeki okumalarda, borcunu ödeyemeyenlerden ay gecikme faizi alınmadığı,

Ayrıca, pandemiden dolayı 2020 yılı fiyat tarifeleri uygulanmasının Ağustos 2020'de başladığı,

Bu konuda belediyelere ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına çeşitli iletişim araçlarından şikayetler geldiği, 2021 yılı su ücretlerinin belirleneceği Genel Kurul için şikayetlerin üst kurullara iletildiği, gerekli değerlendirmelerin yapılacağı belirtilmiştir.”