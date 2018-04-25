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MHP’nin ittifak sloganı belli oldu

Türkiye erken seçime giderken siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Partilerin seçim kampanyalarında kullanacağı sloganlar merak konusuydu... Sloganını belirleyen ilk parti MHP oldu.

MHP’nin ittifak sloganı belli oldu

MHP’nin ittifak sloganı belli oldu

MHP de seçimde kullanacağı sloganlar, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. MHP, Ak Parti ile yaptıkları ittifak için, “Cumhur İttifakı, milletin aklı” sloganını geliştirdi.

MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak. 

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek. 

Beyannamede, temel vurgu, “2023 Türkiyesi”ne yönelik olacak. “Güvenlik” başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.  (HABER7.COM)

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