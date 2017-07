MHP’yi B’OZAN’ ARİF

Bilindiği gibi Ozan Arif’in 27 Haziran 2017 tarihinde kamuoyuna yansıyan ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirtmişti.



Ozan Arif ile Devlet Bahçeli arasında daha önce de gerginlik yaşanmış; Bahçeli, ünlü sanatçının MHP camiasındaki etkinliklerde sahne almasını engellemişti. Ozan Arif Başkanlık referandumunda Bahçeli’nin ‘Evet’ kararını da eleştirmiş, partinin tersine ‘Hayır’ oyu vereceğini beyan etmişti.







Arif Şirin'de estetik yok!

Sanatçının bardağı taşıran “Şerefsiz” başlıklı şiiri nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yazılı bir açıklama yaparak Ozan Arif’e yüklenmişti.

Büyükataman açıklamasında şunları belirtmişti;

"Arif Şirin camiadan gözükmesinin kendisine sağladığı primden vazgeçmemek adına hep etrafta dolanmış ancak içeride kendisine yer bulamamıştır. Birkaç adaylık teşebbüsünden de istediğini alamayınca iyice edep sınırlarının ötesine, ozanlık donuna girerek geçmiştir. Ozan ifadesi ahlaksızlığın, kişisel kinlerin, ucube sözlerin limanı değildir. Köpeğin havlamasında dahi bir estetik bulunurken Arif Şirin’de bu estetik görülmemektedir.

Geriye bu şahsın meczup olduğundan başka bir ihtimal kalmamaktadır. Bu meczubu muhatap almak mümkün dahi değildir. Bizimkisi teşbihte hata olmasın afkuran ite hoşt demekten ibarettir.

Ve bu meczup şeref bahsinden, yüzünü kızartacak, başını öne eğecek bu polemikten çıkamayarak, bizatihi kazdığı şerefsizlik kuyusuna çırpına çırpına düşecektir.

Ozan dili sert olur diyen ahmaklar şunu bilmelidir ki; tezekten terazinin dirhemini malzeme olarak kullanan bu meczup heccav değil olsa olsa debbağ olur. Son olarak 90’lı yılların ünlü eserlerinden Ülkü Aker’in sözlerini yazdığı ‘Akşamcı Arif’ isimli eser tam olarak bu meczubu anlatmaktadır. Velhasılkelam devlet şereftir, şerefsizler ne bilir."









Rıfat Açıkgöz’den Arif’e tepki şiiri

Kayseri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Açıkgöz de 4 Temmuz 2017 tarihinde gazetesindeki köşesinde yayınlanan ‘Kendini İnsan Zanneden Alçak Bir Yaratığa’ adlı şiiri ile Ozan Arif’e olan tepkisini ortaya koydu. İşte o şiir;



Kendini İnsan Zanneden Alçak Bir Yaratığa

Adam müsveddesinin biri küfretmiş liderime

Kabahat onda değil koyduk adam yerine

Tak tasmayı boynuna bağla köpek yerine

Ancak hayvan küfreder davanın liderine.



Ne ozanı ulan sen alçak bir yaratıksın

Allah belanı versin tez günde canın çıksın

Ozanlık kim sen kimsin sen bir aklı kaçıksın

Sana insan diyemem alçak bir yaratıksın



Davamızın sırtında yükseldikçe yükseldin

Gözümüz de kahraman olmaktı senin derdin

Şaklabanlık yaparak hemen murada erdin

Be hey alçak yaratık liderle nedir derdin.



Sen ülkücü olsaydın sövmezdin liderine

Karnını doyurunca düştün koltuk derdine

Kahpeliktir yaptığın sığmaz imana, dine

Koltuk senin tek derdin ulan alçak yaratık.



Aç köpeği doyurursan saldırmaz sahibine

Senin karnın doyunca saldırdın liderine

Seni doğuran ana b….. s..saydı yerine

Senin tek derdin para ulan alçak yaratık.



Yoksa yemin mi ettin hep arkadan ürmeye

Ne istediysen aldın alışamadın vermeye

Sen kimsin ulan gafil kurban ol Devlet Beye

Hakaret ediyorsun koltuk vermedi diye



Dilinle pislik attın davanın liderine

Gidip bataklıklarda yattın yatak yerine

Biz nasıl paye verdik senin gibi birine

Babalar senin olsun meşin koltuk yerine



Senin derdin neydi ki ayrıldın teşkilattan

Bu kafayla gidersen geçemezsin sırattan

Akıl fikir yok sende ne farkın var ki ottan

Sen ne işe yararsın ulan alçak yaratık.



Meşin koltuk uğruna her şeyini sattın sen

Koltuk verilmeyince liderine çattın sen

Çapına hiç bakmadan beye dil uzattın sen

Devlet beyin yanında hiç bile değilsin sen.



Sana insan diyemem yaratıksın yaratık

Yeter bunca hezeyan sen kendine gel artık

Zoru gördün mü kaçarsın özünde var korkaklık

Sen kendini ne sandın be hey alçak yaratık.



Sana alçak diyemem çukurdan da çukursun

Aklın bir şeye ermez bildiğini okursun

İçindeki nefreti ilmek, ilmek dokursun

Yeter hezeyanların bu alçaklık son bulsun.



Dışkıyı sen ye ulan belki aç karnın doyar

Aslında dışkı yemek kişiliğine çok uyar

Yerli yersiz ötersin çünkü bozulmuş ayar

Bir gün ayar verirler ulan alçak yaratık



Boş meydana çıkınca adam sandılar seni

Mayan eskiden bozuk bozulmadı ki yeni

Ne olduğun ortada herkes tanıdı seni

Sen kendini ne sandın be hey adi yaratık.



İnsanlıktan çıktın sen ağla kara yazına

Boynundaki tasmayla benziyorsun tazına

Yiğit Türkmen Beyini alma b…klu ağzına

Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.



Kudurmuş köpek bile senin gibi yapmaz be

Gerçek ülkücü asla hedefinden sapmaz be

Senin gibi hiç kimse kendisine tapmaz be

Sen kendini ne sandın ulan alçak yaratık



Bu davanın sırtından yedin, içtin serinledin

Lidere küfretmeyi kendine görev bildin.

Ülkücüler olmasa sen bir hiç bile değilsin

Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.



Hoşt diyen olsun diye çok kıvrandın

Köpeklere yer yok ki bizim kutsal yapıda

Senin yerin çöplüktür benzersin bir çaputa

Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.





Tuba Köksal