MHP’yi B’OZAN’ ARİF

Bilindiği gibi Ozan Arif’in 27 Haziran 2017 tarihinde kamuoyuna yansıyan ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirtmişti.
Ozan Arif ile Devlet Bahçeli arasında daha önce de gerginlik yaşanmış; Bahçeli, ünlü sanatçının MHP camiasındaki etkinliklerde sahne almasını engellemişti. Ozan Arif Başkanlık referandumunda Bahçeli’nin ‘Evet’ kararını da eleştirmiş, partinin tersine ‘Hayır’ oyu vereceğini beyan etmişti.
Arif Şirin'de estetik yok!
Sanatçının bardağı taşıran “Şerefsiz” başlıklı şiiri nedeniyle MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yazılı bir açıklama yaparak Ozan Arif’e yüklenmişti.
Büyükataman açıklamasında şunları belirtmişti;
"Arif Şirin camiadan gözükmesinin kendisine sağladığı primden vazgeçmemek adına hep etrafta dolanmış ancak içeride kendisine yer bulamamıştır. Birkaç adaylık teşebbüsünden de istediğini alamayınca iyice edep sınırlarının ötesine, ozanlık donuna girerek geçmiştir. Ozan ifadesi ahlaksızlığın, kişisel kinlerin, ucube sözlerin limanı değildir. Köpeğin havlamasında dahi bir estetik bulunurken Arif Şirin’de bu estetik görülmemektedir.
Geriye bu şahsın meczup olduğundan başka bir ihtimal kalmamaktadır. Bu meczubu muhatap almak mümkün dahi değildir. Bizimkisi teşbihte hata olmasın afkuran ite hoşt demekten ibarettir.
Ve bu meczup şeref bahsinden, yüzünü kızartacak, başını öne eğecek bu polemikten çıkamayarak, bizatihi kazdığı şerefsizlik kuyusuna çırpına çırpına düşecektir.
Ozan dili sert olur diyen ahmaklar şunu bilmelidir ki; tezekten terazinin dirhemini malzeme olarak kullanan bu meczup heccav değil olsa olsa debbağ olur. Son olarak 90’lı yılların ünlü eserlerinden Ülkü Aker’in sözlerini yazdığı ‘Akşamcı Arif’ isimli eser tam olarak bu meczubu anlatmaktadır. Velhasılkelam devlet şereftir, şerefsizler ne bilir."
Rıfat Açıkgöz’den Arif’e tepki şiiri
Kayseri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Açıkgöz de 4 Temmuz 2017 tarihinde gazetesindeki köşesinde yayınlanan ‘Kendini İnsan Zanneden Alçak Bir Yaratığa’ adlı şiiri ile Ozan Arif’e olan tepkisini ortaya koydu. İşte o şiir;
Kendini İnsan Zanneden Alçak Bir Yaratığa
Adam müsveddesinin biri küfretmiş liderime
Kabahat onda değil koyduk adam yerine
Tak tasmayı boynuna bağla köpek yerine
Ancak hayvan küfreder davanın liderine.
Ne ozanı ulan sen alçak bir yaratıksın
Allah belanı versin tez günde canın çıksın
Ozanlık kim sen kimsin sen bir aklı kaçıksın
Sana insan diyemem alçak bir yaratıksın
Davamızın sırtında yükseldikçe yükseldin
Gözümüz de kahraman olmaktı senin derdin
Şaklabanlık yaparak hemen murada erdin
Be hey alçak yaratık liderle nedir derdin.
Sen ülkücü olsaydın sövmezdin liderine
Karnını doyurunca düştün koltuk derdine
Kahpeliktir yaptığın sığmaz imana, dine
Koltuk senin tek derdin ulan alçak yaratık.
Aç köpeği doyurursan saldırmaz sahibine
Senin karnın doyunca saldırdın liderine
Seni doğuran ana b….. s..saydı yerine
Senin tek derdin para ulan alçak yaratık.
Yoksa yemin mi ettin hep arkadan ürmeye
Ne istediysen aldın alışamadın vermeye
Sen kimsin ulan gafil kurban ol Devlet Beye
Hakaret ediyorsun koltuk vermedi diye
Dilinle pislik attın davanın liderine
Gidip bataklıklarda yattın yatak yerine
Biz nasıl paye verdik senin gibi birine
Babalar senin olsun meşin koltuk yerine
Senin derdin neydi ki ayrıldın teşkilattan
Bu kafayla gidersen geçemezsin sırattan
Akıl fikir yok sende ne farkın var ki ottan
Sen ne işe yararsın ulan alçak yaratık.
Meşin koltuk uğruna her şeyini sattın sen
Koltuk verilmeyince liderine çattın sen
Çapına hiç bakmadan beye dil uzattın sen
Devlet beyin yanında hiç bile değilsin sen.
Sana insan diyemem yaratıksın yaratık
Yeter bunca hezeyan sen kendine gel artık
Zoru gördün mü kaçarsın özünde var korkaklık
Sen kendini ne sandın be hey alçak yaratık.
Sana alçak diyemem çukurdan da çukursun
Aklın bir şeye ermez bildiğini okursun
İçindeki nefreti ilmek, ilmek dokursun
Yeter hezeyanların bu alçaklık son bulsun.
Dışkıyı sen ye ulan belki aç karnın doyar
Aslında dışkı yemek kişiliğine çok uyar
Yerli yersiz ötersin çünkü bozulmuş ayar
Bir gün ayar verirler ulan alçak yaratık
Boş meydana çıkınca adam sandılar seni
Mayan eskiden bozuk bozulmadı ki yeni
Ne olduğun ortada herkes tanıdı seni
Sen kendini ne sandın be hey adi yaratık.
İnsanlıktan çıktın sen ağla kara yazına
Boynundaki tasmayla benziyorsun tazına
Yiğit Türkmen Beyini alma b…klu ağzına
Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.
Kudurmuş köpek bile senin gibi yapmaz be
Gerçek ülkücü asla hedefinden sapmaz be
Senin gibi hiç kimse kendisine tapmaz be
Sen kendini ne sandın ulan alçak yaratık
Bu davanın sırtından yedin, içtin serinledin
Lidere küfretmeyi kendine görev bildin.
Ülkücüler olmasa sen bir hiç bile değilsin
Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.
Hoşt diyen olsun diye çok kıvrandın
Köpeklere yer yok ki bizim kutsal yapıda
Senin yerin çöplüktür benzersin bir çaputa
Çukurdan da çukursun be hey alçak yaratık.
ÖZEL HABER
Tuba Köksal
Bilindiği gibi Ozan Arif’in 27 Haziran 2017 tarihinde kamuoyuna yansıyan ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini belirtmişti.