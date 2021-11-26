MİLETVEKİLİ ATAŞ: KAYSERİ'DE YILDA ORTALAMA 3 BİN KİŞİ BOŞANIYOR

16 ilçesi bulunan, yaklaşık 1,5 milyonluk Kayseri’de bir tane Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bulunduğunu kaydeden Ataş, bu müdürlüğün aracının dahi olmadığını belirterek, ilçelerdeki çocukları nasıl ulaşacakları sordu. AKP’nin sadece göz boyayıp, algı oluşturduğunu dile getiren Ataş, “Sadece kamuoyundaki algıyı düşünen bir iktidardan milletin sorunlarını çözmesini beklemek çölde kutup ayısını aramaya benzemektedir” dedi. “Bir yıllık harcaması 2,8 milyar dolar olan saray ailesinin üyelerinin ‘porsiyonları küçültün’ tavsiyesi dışında bu millete verebileceği hiçbir şey kalmamıştır” diyen Milletvekili Ataş, “Çocuğuna mama dahi alamayan vatandaşa ‘Bakın, çocukları icra sisteminden çıkardık’ diyen bir iktidarın ülkeye yapabileceği en büyük hizmet bir an önce seçime gitmektir. Getirin sandığı, bu milletin sırtından inin” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) “Çocuk Koruma Kanununa” yönelik düzenleme üzerine parti grubu adına konuştu.

SADECE KAMUOYUNDAKİ ALGIYI DÜŞÜNEN BİR İKTİDARDAN MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZMESİNİ BEKLEMEK ÇÖLDE KUTUP AYISINI ARAMAYA BENZEMEKTEDİR

Söz konusu kanun teklifi ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesi İcra ve İflas Kanunu’ndan çıkarılarak Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alındığını ifade eden Ataş, “Yani kanun teklifinin yasalaşması durumunda çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya tedbir kararları icra dairelerince değil, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecektir. Çocukları icra sistemi dışına çıkararak çocuğu bir eşya gibi gören, anne babayı da borçlu veya alacaklı olarak gören bu sistemin değiştirilmesi olumludur ancak çocukla ilgili düzenlemelerin çocuğun üstün yararı gözetilmeksizin bir torba yasaya sıkıştırılması kabul edilebilir değildir. Düzenleme, çocuğun hakkı değil, anne babanın hakkı dikkate alınarak yapılmıştır. Üstelik, gerekli altyapı olmadan bu düzenleme getirilmiştir. Türkiye’de sadece 161 tane adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü mevcuttur. Üstelik, bu müdürlüklerin yeterli personeli de bulunmamaktadır, kervan yolda dizilir mantığıyla hareket edilmiştir. Çocuğu kıymet vermeyen, çocuğun haklarını gözetmeyen, çocuğu değil, kamuoyundaki algıyı düşünen bir iktidardan milletin sorunlarını çözmesini beklemek çölde kutup ayısını aramaya benzemektedir” diye konuştu.

MÜDÜRLÜĞÜN ARABASI YOK SARIZ’DAKİ, PINARBAŞI’NDAKİ, TOMARZA’DAKİ, YEŞİLHİSAR’DAKİ, AKKIŞLA’DAKİ, BÜNYAN’DAKİ BİR ÇOCUĞA NASIL ULAŞACAKLAR?

“AKP iktidarı sorunları çözme, planlama yapabilme becerilerini kaybetmiştir” diyen Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’den de dikkat çeken bir örneği gündeme taşıdı. Kayseri’de ortalama yılda 3 bin boşanmanın gerçekleştiğini dile getiren Ataş, 16 ilçesi bulunan, yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Kayseri’de 1 tane Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bulunmasına tepki gösterdi. “Müdürlüğün arabası bile yok” diyen Ataş, “Arabaları yok. Sarız’daki, Pınarbaşı’ndaki, Tomarza’daki, Yeşilhisar’daki, Akkışla’daki, Bünyan’daki bir çocuğa nasıl ulaşacaklar?” diye sordu.

KAYSERİ’DE ORTALAMA YILDA 3 BİN BOŞANMA GERÇEKLEŞİYOR

Milletvekili Ataş, “Seçim bölgem Kayseri’nin 1 milyon 436 bin nüfusu vardır, 16 tane de ilçesi bulunmaktadır. 0-18 yaş arası 300 binin üzerinde çocuk Kayseri’de yaşamaktadır. Yine, Kayseri’de ortalama yılda 3 bin boşanma gerçekleşmektedir. Bu boşanmaların pek çoğunda da çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması gündeme gelmektedir. Bu tablo ortadayken Kayseri’de çocuk teslimi ve çocukla ilişki kurulmasına ilişkin kararları yerine getirecek sadece 1 Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü vardır. Evet, yanlış duymadınız. 16 ilçesi bulunan, yaklaşık 1,5 milyonluk Kayseri’de 1 tane Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bulunmaktadır; bu müdürlükte 1 müdür, 18 pedagog ve 2 personel bulunmakta yani sadece 21 kişi. Arabaları yok; Sarız’daki, Pınarbaşı’ndaki, Tomarza’daki, Yeşilhisar’daki, Akkışla’daki, Bünyan’daki bir çocuğa nasıl ulaşacaklar? Belirsiz. Teknik altyapıları yeterli değil; bu işleri nasıl yapacaklarını kendileri de bilmiyorlar. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda eğitim alacaklar mı? Belirsiz. Bunlar halledilmeden burada kanun çıkarılıyor. Bu kanun nasıl uygulanacak? Cevabı yok” dedi.

BÖYLE BİR MANTIKSIZLIK OLUR MU?

Meclis’te kadın cinayetleri ve çocuk istismarı olaylarına da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: 2021 yılının ilk on ayında kayıtlara geçen 256 kadın cinayeti var, 160 çocuk istismarı var, 670 kadının da şiddete uğradığı gerçeği var. Tecavüzcü vakıflar var; dinimizi istismar eden, çocuklara cinsel istismarda bulunan tarikatlar var. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bu konularda ne yapabilmiştir? Bu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri görev alanları kapsamında bu zamana kadar kaç vatandaşımıza hizmet vermiştir? Kanun teklifiyle ne kadar daha vatandaşımıza hizmet sunulması planlanmaktadır? Tamam, çocukları icra sisteminden çıkaralım ama altyapısını oluşturup öylece çıkaralım. Bu müdürlükler yaklaşık iki yıl önce kurulmaya başlanmış, ancak bu zamana kadarki görevlerini bile tam yerine getirememiştir. Şimdi biz daha çok görev veriyoruz, böyle bir mantıksızlık olur mu?” diye sordu.

BİR YILLIK HARCAMASI 2,8 MİLYAR DOLAR OLAN SARAY AİLESİNİN ÜYELERİNİN ‘PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN’ TAVSİYESİ DIŞINDA BU MİLLETE VEREBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTIR

Konuşmasında “Bir kereden bir şey olmaz” diyen AKP iktidarının bu ülkenin geleceği çocukları koruyamayacağını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Yap-işlet-devret modeliyle geçilmeyen otoyollara, köprülere, tünellere, uçak inmeyen havaalanlarına, şehir hastanelerine verdiği hazine garantileriyle doğmamış çocukları bile borçlandıran AKP iktidarı çocuklarımıza iyi bir gelecek sunamaz. 7.600 kadın öldürülen AKP iktidarında mutlu yuvalar kurulamaz. Bir yıllık harcaması 2,8 milyar dolar olan saray ailesinin üyelerinin ‘porsiyonları küçültün’ tavsiyesi dışında bu millete verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Çocuğuna mama dahi alamayan vatandaşa ‘Bakın, çocukları icra sisteminden çıkardık’ diyen bir iktidarın ülkeye yapabileceği en büyük hizmet bir an önce seçime gitmektir. Getirin sandığı, bu milletin sırtından inin” şeklinde konuştu.