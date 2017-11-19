Millet Derneği’nden birlik mesajı

Barzani ailesinin tarih boyu diğer Kürt aşiretleriyle kavgalı olduğu, buna rağmen sürekli öne çıkartılarak 19. yüzyıldan itibaren Kürtlerin temsilcisi, İngilizlerin, İsrail’in, Rusya’nın ve ABD’nin “mayın eşeği” durumuna getirildiği belirtildi. Barzani’nin Kürkleri temsil etmediği ve edemeyeceği vurgulanan konferansta “Kürt kardeşlerimizin emperyalizmin maşası durumunda olan Barzani’nin oyununa gelmemeleri” uyarısında bulunuldu.

Birliğimizin korunmasından herkesin sorumlu olduğu, ülkemiz ve bölgemizin huzur ve selameti için devlet ve toplum olarak Türk- Kürt kardeşliğini bozacak her türlü yaklaşımdan sakınılması gerektiği vurgulandı.

Şartların milletimizi yeni bir Milli Mücadeleye zorladığı, bunun öncülüğünü de 50 yıl öncesinden Millet Derneği mensuplarının üslendiği belirtildi. Mücadelenin milletin varlık ve beka mücadelesi olduğu, herkesin sorumluluğunun olduğu belirtilerek sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kurum haberi

