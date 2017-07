Millet nöbette, ülke güvende

On binlerce Kayserili 15 Temmuz gecesi olduğu gibi 16 Temmuz gecesini de Cumhuriyet Meydanı’nda geçirdi. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 16 Temmuz gecesi demokrasi nöbeti tutuldu. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan demokrasi nöbeti Kuran-ı Kerim’in okunması ve dualarla başladı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı söylediği marşlarla alanı dolduran on binleri coşturdu. Ardından demokrasi nöbetine katılanlar halkı selamladı. Demokrasi nöbetine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti ve MHP il başkanları, üniversite rektörler, adli ve idari yargı temsilcileri, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, siyasiler, oda ve dernek başkanları katıldı.

Alanı dolduran halka seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen sene yapılan demokrasi nöbetlerinin final gecesinde İstanbul’dan sonra en kalabalık şehrin Kayseri olduğunu belirtti ve bu yıl da aynı coşku ve heyecanın yaşandığını söyledi. Bakan Özhaseki, “Bu meydanları dolduranlardan Allah razı olsun. Sizin gibi vefalı hemşehrilerim olduğu için Allah’a şükürler osun” diye konuştu.

Bakan Özhaseki’nin konuşmasının ardından kürsüde sala okundu. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven, devletimiz, milletimiz ve şehitlerimiz için dua ettirdi. Demokrasi nöbetinin sonunda halka seslenen Vali Süleyman Kamçı, tüm Kayserililere 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne gösterdikleri ilgi ve saygı nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her zaman yaptığı gibi gece boyunca sık sık meydanı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.