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''MİLLETE KÜFÜR ETMEK HADDİ AŞMAKTIR''

Millet, Milletvekillerini kendini temsil etsin diye oyları ile seçerek Büyük Millet Meclisine gönderiyor. Milletvekili olmanın şartları içinde, yüz kızartıcı suçlardan  sabıkalı olmama da var. Ama ne yazık ki milletin oylarıyla seçilen bazı milletvekilleri ahlak sınırlarını aşarak kendini seçen millete ve milletin fertlerine hakarete teşebbüs etmektedir.

''MİLLETE KÜFÜR ETMEK HADDİ AŞMAKTIR''

 Millet, Milletvekillerini kendini temsil etsin diye oyları ile seçerek Büyük Millet Meclisine gönderiyor.
Milletvekili olmanın şartları içinde, yüz kızartıcı suçlardan  sabıkalı olmama da var. Ama ne yazık ki milletin oylarıyla seçilen bazı milletvekilleri ahlak sınırlarını aşarak kendini seçen millete ve milletin fertlerine hakarete teşebbüs etmektedir.
Bunun son örneğini birkaç gün önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ilinde esnaf ziyaretinde gördük.  İyi Parti lideri  Meral Akşener'e bazı politikaları için eleştiri getiren şehit yakını bir vatandaşa İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, milletin içinde, basın önünde terbiye sınırlarını aşarak, küfrederek hakaretlerde bulundu.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; ahlak ve vicdan dışı, hiçbir milletvekiline yakışmayacak bu davranışı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Olayın faili Lütfü Türkkan hakkında  partisi ve TBMM indinde derhal hukuki soruşturma başlatılarak, yaptığı hakaretin cezasız bırakılmamasını bekliyoruz.
Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize sevgi ve minnet duygularımızı iletiyoruz.
                                        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği
Basın Bürosu
 
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
TürkkanKayseri Gönüllü Kuruluşlar
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