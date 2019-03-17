“Milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur”

Bu yıl tüm Türkiye'de "Bir Duruştur Çanakkale" farkındalığı ile gerçekleştirilecek kutlama ve anma etkinliklerinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yayımladığı mesaj şöyle;

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, cesaret ve kahramanlığı, kazandığı zaferlerle dünyada destan yazan nadir milletlerden biridir. Çanakkale Zaferi ise Türk Milletinin yüzyıl boyunca konuşulan ve daha yüzyıllar boyunca konuşulmaya devam edilecek, cephedeki kahramanlığının taçlandığı bir zaferdir.



Türk Milletini bulunduğu coğrafyadan söküp atmak için karadan, denizden ve havadan saldıran, silah ve asker sayısı bakımından kendisinden kat kat fazla ve karşı konulamaz denilen düşmana, Çanakkale Geçilmez dedirtmesini bilen kahraman askerlerimizle ne kadar övünsek azdır. 18 Mart 1915'de kazanılan bu zaferle milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuş, dirilmiş ve kurtuluşa geçmiştir. Çanakkale'de yakılan diriliş meşalesi ile şahlanan Milletimiz, Samsun'dan başlattığı milli mücadele ateşi ile yurdu düşmandan temizlemesini bilmiştir. O yüzden ecdadımızla, şehitler ve gazilerimizle ne kadar övünsek ve gururlansak azdır.



Çanakkale Savaşı sıradan bir savaş değildir. Orada yazılan destanda imkânsızı başaran Seyit Onbaşıların, anaların vatana kurban olsun dediği Kınalı Ali ve Kınalı Hasanların ve savaşta bir kolunu kaybettiği halde vazife şuuru ile düşmanla savaşmaya devam etmek isteyen Mehmet Çavuşların, daha ismini uzun uzun sıralayabileceğimiz yüzlerce, hatta binlerce Mehmetçiğimizin kahramanlık hikâyesi mevcuttur.



Bize düşen şehitlerimizin kanlarıyla yoğurulmuş atamızdan miras bu kutsal vatan topraklarını en iyi şekilde korumak ve bir çakıl taşını dahi düşmana vermemektir. Bunun yanında her alanda güçlenerek; dünyada mazluma, zulme uğrayana, aman dileyene kol kanat germektir. Bizim özümüz de, gayemiz de budur. Yeter ki, bir ve beraber olalım. Bizi biz yapan değerlere her zamankinden daha fazla sahip çıkalım.



Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah, Türk Milletinin güç ve kahramanlığı daim eylesin."

