Milletimiz en doğru kararı verecektir

MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı, bölge istişare toplantılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Mimarsinan, Şirintepe’de partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Yücebaş, “Özellikle vurguladığımız 16 Nisan sürecini ve Evet tercihimizi anlattık. 15 Temmuz kalkışmasının sarsıntıları hala sürmektedir. Devlet kurumlarının FETÖ’den temizlenmesi için geniş çaplı idari ve adli süreçler harekete geçmiş, Türkiye tarihin en kanlı 4 terör örgütü PKK, PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD ve PYD’ye karşı Suriye toprakları içerisinde askeri operasyonlar yapmaktadır. İç savaş koşullarının hâkim olduğu komşumuz Irak ve Suriye’deki yangın giderek yayılmaktadır. PKK terör örgütünün saldırıları gittikçe tırmanıyor. PKK ile mücadele Türkiye içinde ve sınır ötesinde sürüyor.







Bölücü hainler Türkiye’yi karıştırmak için yeni tezgâhlar peşindedir. Türkiye çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyadır ve adeta sırat köprüsünden geçmektedir. Türk diyarı Kerkük’te yapılmak istenen ve hedeflenen sonuç bunun en basit örneğidir. Eğer devletteki tıkanma, anayasadan uzaklaşma keyifliği ortadan kaldırılmazsa karşılaşabileceğimiz muhtemel olaylarla baş etmenin mümkün olmayacağı ve milli bekamızın yok olacağını MHP olarak teşhis ettik. Bunun ertelenemez bir ihtiyaç halinde önümüzde durduğunu gördük.” diye konuştu.



Milletin iradesi tecelli edecek

16 Nisan’da milletin iradesinin tecelli edeceğini söyleyen Yücebaş, “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesiyle hareket eden, siyasetinin ana merkezini bu ilke üzerine oturtan MHP Genel Başkanımız bu kaygıları dile getirmiş ve sonu bir çıkmaz yola giden bu sarmaldan ülkeyi kurtarmak için yapılacakları çok net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır. İçinde bulunduğumuz süreç 16 Nisan’da Türk Milletinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak hazırlanan bu anayasa değişiklik teklifi konusunda iradesinin tecelli edeceği referandum sürecidir. Aziz milletimiz iradesini ortaya koyarak, bir karara varacaktır. MHP olarak baştan beri Türk milletinin iradesinin demokrasi ve cumhuriyetimizin en temel meşruiyet kaynağının oluşturduğunu hep söyledik. Küresel sistemin nüfuz mekanizmaları ile oluşturulan vesayet odakları ne zaman siyasetin önünü tıkamışlarsa biz milletin iradesinin yolunu açtık. Demokrasiyi işlettik, siyaset dışı aktörlerin siyasete alet olmalarını hep bozduk. Çünkü biliyoruz ki iradenin de egemenliğinde, cumhuriyetinde, devletinde sahibi yüce Türk Milletidir. Bu nedenle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin defalarca söylediği gibi devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. Evet derken devlet ve millet varlığını muhafazasını hedefliyoruz. Evet derken Türkiye’nin kendine gelmesini, milli ve ortak değerlerin tahkim edilmesini, garabetli durumun giderilmesini, Devletin en üstündeki hukuksuzluğu hukuksal bir zemine oturtmayı, anayasanın tam hâkimiyetini amaçlıyoruz. Evet derken al yıldızlı al bayrak yere düşmesin ezanlar susmasın şehitler ölmesin vatan bölünmesin diyoruz. Çünkü bu ülke için yeminimiz var vazgeçilmez.” açıklamasında bulundu. Kurum Haberi