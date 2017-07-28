Milletvekili Arık ameliyat oldu

Durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Arık, “Yaşadığım sağlık sorunun ardından başarılı bir operasyon ile yeniden sağlığıma kavuştum. Bizzat operasyona giren Türkiye'nin önemli değerlerinden Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal'a, Prof. Dr. Sayın Hakkı Tankut Akay'a, yakın ilgisinden dolayı Genel Başkanımızın Özel Kalem Müdürü Sayın Şükran Kütükcü hanımefendiye ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim...” ifadelerini kullandı.









Sağlık durumu iyi

Geçirdiği operasyon dolayısı ile kendisini arayıp ziyaret edenlere teşekkür eden Arık, “Operasyonun ardından ziyaretime gelen, telefonla arayan veya mesaj atan, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere; TBMM Başkanvekilimiz Sayın Akif Hamzacebi'ye, Grup Başkanvekillerimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekili arkadaşlarıma, tüm yoldaşlarıma ve gönül dostlarıma en kalbi şükranlarımı sunarım. Sağlık durumum gayet iyi en kısa zamanda yeniden sizlerle birlikte Aydınlık Türkiye için mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Gündem