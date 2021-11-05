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MİLLETVEKİLİ ARIK, DİYABETLİ ÇOCUKALARIN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI

MİLLETVEKİLİ ARIK, DİYABETLİ ÇOCUKALARIN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada, diyabetli çocukların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekerek, “Anneler, babalar gece nöbetleşe, iki, üç saatte bir çocuğu uyurken parmağını delip kan şekerini ölçüyorlar. Teneffüs arasında gidip çocuğunun kan şekerini ölçen anneler var. Sevgili çocuklar, sizin parmağınızdan akan bir damla kanın hesabını sormaya az kaldı; geliyor, gelmekte olan” diye konuştu.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada diyabet hastası çocukların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekti. Çocukların parmağının ayda 150 kez iğne ile delindiğini ifade eden Arık, konuşmasında şunları söyledi: “Diyabetli çocuklarımızın düzenli kan şekeri ölçümünün hayati bir önemi var çünkü çocuklarda kan şekeri ani düşüp yükselebiliyor. Kan şekerini ölçmek için de 2 yol var ya çocuğun parmağının delinerek kan alınması ya da sürekli glikoz ölçüm cihazıyla parmak delinmeden, otomatik olarak kan şekeri ölçülmesi. Bu zalim iktidar çocuğun parmağının delinerek kan şekeri ölçülmesini tercih ediyor. Düşünebiliyor musunuz, küçük bir çocuğun günde 6, 7 kez, ayda 150 kez parmağı iğneyle deliniyor. Anneler, babalar gece nöbetleşe, iki, üç saatte bir çocuğu uyurken parmağını delip kan şekerini ölçüyorlar. Teneffüs arasında gidip çocuğunun kan şekerini ölçen anneler var. Sevgili çocuklar, sizin parmağınızdan akan bir damla kanın hesabını sormaya az kaldı; geliyor, gelmekte olan…”
 

Kurumsal

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çetinarıkCHP
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