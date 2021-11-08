MİLLETVEKİLİ ARIK, ERÜ PERSONELİNİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kamu çerçeve protokolüne dahil edilmeyen çalışanların mağduriyetini Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sordu. Arık’ın “Bu kardeşlerimizin günahı ne? Niçin dâhil edilmedi, niçin aynı işi yapan insanlar arasında hem sosyal haklar hem de ücret bakımından ayrımcılık yapıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, toplu sözleşmenin kamu çerçeve protokolü içinde yer aldığını belirterek, “Rektörler buna uymak zorundadırlar, haklarında gerekli her türlü yasal işlemi yaparız” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi’nde bir araya geldiği 4/D statüsünde çalışan Erciyes Üniversitesi personelinin sorunlarını bir kez daha TBMM çatısı altında gündeme getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmelerinin yapıldığı Plan Bütçe Komisyonunda söz alan Arık, Erciyes Üniversitesi’nde 1300 kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Uygulanan çifte standardın son bulmasını gerektiğini ifade eden Arık, “Kadroya geçen binlerce taşeron firma çalışanı perişan oldu. Sayın Bakan, kadroya geçtiklerine sevinemediler. Erciyes Üniversitesinde 4/D işçi olarak 1.300 kardeşimiz büyük bir mağduriyet içerisinde. Bir kısım çalışanlar kamu çerçeve protokolüne dâhil edilirken bu kardeşlerimiz dâhil edilmedi, bu kardeşlerimizin günahı ne? Niçin dâhil edilmedi, niçin aynı işi yapan insanlar arasında hem sosyal haklar hem de ücret bakımından ayrımcılık yapıyorsunuz? Sayın Bakan, bu çifte standarda, yaşanan bu mağduriyete son vermeyi düşünüyor musunuz? Erciyes Üniversitesinde görev yapan 1.300 kardeş imiz sizden haber bekliyor” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşmenin kamu çerçeve protokolü içinde yer aldığını belirterek, “Hayır, bunlar bizim yaptığımız toplu sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedirler, rektörler ve ya iş verenler buna uymak zorundadırlar, haklarında gerekli her türlü yasal işlemi yaparız. Toplu sözleşme hukuki niteliği -hepimizin bildiği gibi- kanun düzeyindedir ve uymak zorundadırlar. İş verenlerin, kamu iş verenlerinin buna uymama gibi keyfiyetleri yoktur. Dolayısıyla o alanlarda çalışan, o sektörlerde çalışan, o fakültelerde çalışan işçi arkadaşlarımızın da hakkını gözetiriz, o hukuku uygulatırız. Bundan kimse tereddüt etmesin” dedi.

