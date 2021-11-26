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MİLLETVEKİLİ ARIK İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin Talas ilçesinde 18 yaşındaki bir inşaat işçisinin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine; “Türkiye’yi uçuracağını söyleyen AK Parti, özgürlükler, demokrasi, insan hakları konusunda Türkiye’yi küme düşürürken, maalesef iş cinayetleri konusunda Türkiye’yi uçurdu” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ARIK İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde 18 yaşındaki bir inşaat işçisinin 11. kattan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti’nin iş cinayetlerinde Türkiye’yi zirveye taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci sırada yer aldığını vurgulayan Arık, “AK Parti, bugüne kadar yaptığı uygulamalarla işçi düşmanı bir parti olduğunu ortaya koymuştur. Çıkardığı her yasa ile emekçilerin haklarını elinden alan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan AK Parti, iş cinayetlerinin de sorumlusudur. Türkiye’yi uçuracağını söyleyen AK Parti, özgürlükler, demokrasi, insan hakları konusunda gibi bir çok  Türkiye’yi küme düşürürken, maalesef iş cinayetleri konusunda Türkiye’yi uçurdu. AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında ölen işçi sayısı (Kasım 2002-Kasım 2021 arasında) en az 28 bin 380 kişi… Son olarak, ilimizde daha 18 yaşında bir kardeşimiz iş cinayetine kurban gitti. Buradan okulda olması gerekirken bir inşaatın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Bedirhan kardeşim nezdinde tüm iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilere Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kurumsal

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ArıkKayseriIş Cinayetleri
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