MİLLETVEKİLİ ARIK' TAN öZHASEKİ'YE YANIT:''ÖNCE KAYSERİ İLE HELALLEŞSİN”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısının tarihi öneme sahip bir adım olduğunu belirterek, “Adalet Yürüyüşü ile adalete susayan milyonların sesi olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kutuplaştırma ikliminden uzaklaşması, sevgi ve hoş görünün hakim kılınması için de yine tarihi bir adım atarak ‘helalleşme’ çağrısı yaptı. Toplumun geniş kesimleri tarafından takdir ile karşılanan bu çağrı, tek siyasetleri laf kalabalığı olan bazı çevreler tarafında ise sulandırılmaya kalktı” diye konuştu.

Bu çağrıyı bağlamından kopartarak, ucuz siyaset üretmeye çalışan kişilerden birinin de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin olduğunu ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Toplumun kutuplaşmasından medet umanlar Genel Başkanımızın bu çağrısının ardından paniğe kapıldı. Çünkü tek argümanları toplumu kutuplaştırıp, düşman cepheler yaratmak olanlar insanların suni kutuplaşmalardan kurtulup, gerçeklerle yüzleşmesinden korkuyorlar. Çünkü kutuplaşma olmazsa; insanlar doların her artışında ne kadar daha çok yoksullaştığını konuşacak… Çünkü kutuplaşma olmazsa; insanlar yerli ve milli olduğunu iddia edenlerin Türk çiftçisini, Türk işçisini, Türk memurunu, Türk esnafını, Türk işsizini ne hale getirdiğini sorgulayacak… Çünkü kutuplaşma olmazsa; tüyü bitmemiş yetimin hakkının yandaşlara nasıl peşkeş çekildiği konuşulacak… İşte bunun için rahatsızlar. İşte bunun için bu çağrıyı sulandırmaya kalkıyorlar. İşte AKP Genel Başkan Yardımcısının da korkusu bu… İnsanlar kutuplaşmazsa bugün meydanlarda FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyip, kahramanlık destanı uyduranların dün de FETÖ kumpaslarından nasıl medet umduğu, FETÖ yalanlarına sarılarak nasıl sahte kahramanlıklar yaratmaya çalıştığı konuşulacak. Kutuplaşma olmaz ise FETÖ kumpaslarına ‘Allah’a iman eder gibi’ inananların, dün FETÖ yalanlarına bel bağlayıp kahraman Türk subaylarına nasıl iftiralar attığı ortaya çıkacak. AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Genel Başkanımıza hakkını helal etmiyormuş. Özhaseki, Genel Başkanımızın gündeme getirdiği konular sonrasında yeniden görülen dava sonucu bir kişinin daha ceza aldığını unutuyor. Özhaseki’nin yapması gereken, ‘Hakkımı helal etmiyor’ diye konuyu sulandırması değil, bir suçlunun daha hakim karşısına çıkmasını ve ceza almasını sağladığını için teşekkür etmesidir. Helalleşme konusuna gelince: Söylenecek çok şey var ama Özhaseki, öncelikle evini elinden alıp FETÖ’ye peşkeş çektiği insanlarımız ile Kayseri ile helalleşsin…”

