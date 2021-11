MİLLETVEKİLİ ARIK'TAN TARIM POLİTİKALARINA TÜRKÜLÜ ELEŞTİRİ

İktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle Kayseri’nin türkülere konu olmuş Gesi ve Erkilet bağlarının kuruduğunu ifade eden Arık, “Belediye suyun saatini 80 lira ya sattığı için Gesili hemşehrilerim bağlarını sulayamıyor” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın söz alarak, tarım politikalarını eleştirdi. Gesi’de belediyenin saati 80 liraya su sattığını ifade eden Arık, tarım politikalarını Kayseri Türküleriyle eleştirerek, “Sayın Bakan, türkülerle aranız nasıl bilmiyorum. Türkülerle aranız iyiyse Kayseri’nin ‘Gesi Bağları’ ve ‘Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor’ türkülerini iyi bilmeniz gerekir. Bunu niçin söyledim? Çünkü artık Gesi’de bağ kalmadı. Sayın Bakan, sayeniz de bağlar kuruyor çünkü belediye suyun saatini 80 lira ya sattığı için Gesili hemşehrilerim bağlarını sulayamıyor. Bağıyla, bahçesiyle, bostanıyla meşhur Gesi’mizde insanlarımız su faturalarına yetişemediği için ne bağını ne bahçesini ne de bostanını sulayabiliyor, Sayın Bakan…Sayın Bakan, Gesili hemşehrilerimiz Bünyan ilçesine kadar gelmesi planlanan kapalı sistem sulamanın Gesi’ye kadar gelmesini; Turan’ın, Bürüngüz’ün ve Gesi’nin de b u sudan faydalanmasını istiyor. Böyle bir çalışmanız olacak mı?

Sayın Bakan, artık Erkilet güzeli de bağlar bozamıyor; yine, sayenizde Erkilet ’te bağ kalmadı. Erkilet’in hemen yanı başında Yamula Barajı va r. Yamula Barajı yapılırken elektrik üretimi kadar önemli bir diğer nokta ise barajın tarımsal sulamada da kullanılmasıydı.

Sadece Kayseri için değil, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illeri için de büyük bir önem taşıyan Yamula Barajı’nda tarımsal sulama konusunda da sınıfta kaldınız. Geçtim Yozgat ’ı, Kırşehir’i, Nevşehir’i Yamula Barajı’nın hemen yanı başındaki Hasancı, Kuşçu, Çevril, Emmiler, Taşhan, Hırka mahallelerimiz de tarımsal sulamadan nasibini alamadı. Yine, Bahçecik Barajı Pınarbaşı'ya , Pınarbaş ı da Bahçecik Barajı'na bakıyor ama bir türlü tarımsal sulamada kullanılmıyor.”

Türkiye’nin bir zamanlar tarım konusunda kendine yeten 7 dünya ülkesinden biri olduğunu hatırlatan Arık, yanlış tarım politikaları nedeniyle Türkiye’nin her şeyi ithal eden bir ülke haline geldiğini ifade etti. Tarım Bakan yardımcılarının çifter çifter maaş aldığını ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Sayın Bakan, hatırlar mısınız bize ilkokulda, ortaokulda Türkiye tarımda dün yada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olarak öğretilirdi? Öğretilirdi ama bugün bir türlü kendi kendimize yetemiyoruz. Sırbistan'dan lop et, Rusya'dan buğday, İsrail'den tohum ithal ediyorsunuz. Siz de bu durumu ‘Paramız var ki ithal ediyoruz.’ diye açıklıyorsunuz. Sayın Bakan, artık Türk çiftçisi gerçekten perişan, Türk çiftçisinin parası yok, Türk çiftçisi evine ekmek götüreme z durumda. Sayın Bakan, Bakanlığınızın Yüksek Komiserler Kurulu var. Bu Kurulun ne iş yaptığını biliyor musunuz? Bu kurulun üyeleri kimler? Kimlerden oluşuyor? Sayın Bakan, yanı başınızda oturan bakan yardımcılarınızın hepsinin bu Kurula üye olduğunu biliyor musunuz? Sayın bakan yardımcıları bu kuruldan ne kadar ücret alıyorlar? Çiftçinin emeği tarlasında kalmışken, kanunla yasaklanmış olmasına rağmen traktörü haczedilirken, neredeyse her gün zamlanan gübre fiyatları yüzünden artık üretimden koparken Bakanlığınız bünyesindeki bürokratların 2’şe r, 3’e r, hatta daha fazla maaş almasını ahlaki ve vicdani buluyor musunuz ?