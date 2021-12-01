MİLLETVEKİLİ ARIK:“DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURAR MI”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otoyol geçiş ücretleri ve cezalarla ilgili kendisine ulaşan tepkileri TBMM’de gündeme taşıdı. Vatandaşların mesajlarını okuyan Arık, bir vatandaşın kendisine, "Sayın Vekilim, otoyol geçiş cezası 78 TL. İcradan ödeme emri geldi, 392 lira. Ödemeye gittim, 'Hayır, sizin cezanız 944 lira.' dediler. Araç engelli kızıma ait. Faize 'haram' diyen hükümet kırk beş günde 12,5 kat faiz alıyor” diye mesaj attığını belirti.

İstanbul’dan Ankara’ya seyahat eden bir başka vatandaşın “Sayın Vekilim, on beş gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldim. 78 lira ücret yazılmış. Bir de sistemde görünmeyen 33 lira için geçiş ücreti ödenmediği için 288 lira idari ceza yazmışlar. Sayın ağabeyim, bu soygun düzeninden bizi kurtarın lütfen. Bu otoyol soygununu Mecliste dile getirin. 33 TL için 288 lira ceza olur mu? Devlet vatandaşına tuzak kurar mı?" şeklindeki mesajını da okuyan Arık, “Vatandaşı değil de yandaşı düşünen bir iktidar var ise vatandaşa tuzak kurar. Sabret kardeşim, geliyor gelmekte olan.” diye konuştu.



