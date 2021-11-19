MİLLETVEKİLİ ARIK’TAN, MİLLETVEKİLİ NERGİS’E “MAKUL” TEKPİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medyadan “Ankara Demetevler’de pazarında sebze meyve fiyatlarını bir arkadaşım gönderdi. Fiyatlar makul” şeklinde paylaşım yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’e tepki gösterdi. AK Parti Milletvekillerinin halkın içine çıkamadığı için sosyal medyadan sokağın nabzını tutmaya çalıştığını ifade eden Arık, “Sayın Nergis bırakın Ankara Demetevler pazarını da seçildiğiniz Kayseri’ye gelin. İldem pazarına gelin, Ziya Gökalp pazarına gelin, gelin de makul fiyatı vatandaşa anlatın.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in sosyal medyadan yaptığı, “Ankara Demetevler ‘de pazarında sebze meyve fiyatlarını bir arkadaşım gönderdi. Fiyatlar makul” açıklaması tepkilere neden oldu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da Nergis’in paylaşımına tepki göstererek, AK Parti milletvekillerin halkın içine giremediğini söyledi. AK Parti milletvekillerinin esnafın, işçinin, memurun, işsizin halinden anlamadığını belirten Arık, “Sayın Nergis’e arkadaşı Pazar etiketlerini göndermiş, fiyatlar da makulmüş. Fiyatlar sırça saraylarda yaşayanlara, üçer beşer maaş alanlara, yandaş müteahhitlere makul… Peki vatandaş ne durumda? Vatandaşın durumundan AKP’lilerin haberi yok. Haberleri olması için önce halkın içine girmeleri, onlara dokunmaları gerekiyor. Ben buradan Sayın Nergis’e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Nergis bırakın Ankara Demetevler pazarını da seçildiğiniz Kayseri’ye gelin. İldem pazarına gelin, Ziya Gökalp pazarına gelin, gelin de makul fiyatı vatandaşa anlatın. Fiyatların ne kadar makul olduğunu, 2825 lira ile yaşamak zorunda bıraktığınız asgari ücretliye; Pazar artığı toplamaya mahkum ettiğiniz yoksullara; çocuğuna harçlık veremeyen kamu çalışanlarına; siftahsız dükkan kapatan, sattığını yerine koyamayan esnafa anlatsın… Biz her fırsatta çarşı Pazar geziyoruz. Onlar da arada bir sırça saraylarından çıkıp, halkın içine karışsınlar, halk ne diyor bir dinlesinler… Dinlesinler ki fiyatlar makul mü değil mi ona göre karar versinler…”

