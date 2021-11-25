MİLLETVEKİLİ ATAŞ ARTAN CİNAYET VE İNTİHAR VAKALARINI MECLİSE TAŞIDI!

. Diğer yandan Ataş, Partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin sorunları çözmek yerine daha da arttırdığını ifade ederek, “Sistem daha 4’üncü yılını tamamlamadan çöktü. Bu sistemle, ülkemizdeki tüm sorunların çözüleceğini, Türkiye’nin ekonomik olarak uçacağını, şahlanacağını, ülkede her alanda istikrarın sağlanacağını iddia eden iktidar yetkilileri bile bugün bu sistemden yakınmaya başladı” diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin ve ülkenin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya ve çözüm çağrısı yapmaya devam ediyor. Ataş, bu kez de Kayseri’de son günlerde artan cinayet ve intihar vakalarına dikkat çekerek, AKP iktidarını uyardı.

KAYSERİ’DE SON ZAMANLARDA ÇOK SIK İNTİHAR VEYA CİNAYET VAKASI YAŞANIYOR

“Huzur şehri olarak bilinen Kayseri’de son zamanlarda çok sık intihar veya cinayet vakası yaşanıyor” diyen Ataş, son yaşanan bazı acı olayları da hatırlatarak, şunları söyledi: İki gün önce, uyuşturucunun pençesine düşen mühendislik fakültesi öğrencisi 22 yaşında gencimiz intihar etti. Hemen arkasından, iş bulamadığı için bunaldığı iddia edilen 29 yaşında bir gencimiz önce annesini, sonra babasını vurdu; annesi ve kendisi rahmetli oldu, babası ağır yaralı. Bu acıları derinden hissederken mobilya üretimi yapan ve borcu olduğu söylenen 47 yaşında bir kardeşimiz kendini astı. Bu olaylar sadece iki gün içerisinde yaşandı. Yaşanan bu olaylar ve uyuşturucu vakalarındaki artış, şehrimize karşı sorumluluk hisseden tüm hemşehrilerimizi derinden endişelendirmektedir. Bir an önce meydana gelen bu olayların sebeplerinin tüm yönleriyle ele alınması ve gerekli çalışmaların yapılması son derece de önemli.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ DAHA 4’ÜNCÜ YILINI TAMAMLAMADAN ÇÖKTÜ! SİSTEMİ GETİREN AKP’DE ŞİKAYETÇİ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’teki konuşmasında ayrıca “Partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi daha 4’üncü yılını tamamlamadan çöktü” diye konuştu. Sistemin sorunları çözmek yerine daha da arttırdığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, “Bu sistemle, ülkemizdeki tüm sorunların çözüleceğini, Türkiye’nin ekonomik olarak uçacağını, şahlanacağını, ülkede her alanda istikrarın sağlanacağını iddia eden iktidar yetkilileri bile bugün bu sistemden yakınmaya başladı. Meclisin zayıflatılarak tüm yetkilerin bir adama verildiği, liyakat, denge, denetlenebilirlik ve şeffaflığın yok edildiği, ‘hukuk devleti’ ilkesinin ayaklar altına alındığı, ekonominin çöktüğü, vatandaşın sefalete terk edildiği bu dönemde ülke olarak tarihimizin en kötü günlerini yaşıyoruz. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Bir an önce sandık vatandaşın önüne getirilmeli, ülkemizde adalet ve güveni tesis edecek iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.