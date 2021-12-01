MİLLETVEKİLİ ATAŞ: ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI TAM 152 DOLAR ERİMİŞTİR

Bu konuda Meclis araştırması önerisinde bulunan Ataş, “Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıdır. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerle Türk lirası sürekli değer kaybetmektedir. 2002 yılında 1,5 TL olan dolar, bugün 12,20 TL seviyelerine yükselerek tarihi bir rekor kırmıştır” dedi. Asgari ücret ile ilgili de çarpıcı tabloyu gündeme taşıyan Ataş, “Bu yılın başında net 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 383 dolara tekabül ederken, yaşanılan gelişmelerden sonra 231 dolara düşmüştür. Yani asgari ücretlinin maaşı tam 152 dolar erimiştir” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türk Lirasındaki değer kaybına dikkat çekti. Ataş, yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından bu durumun araştırılması gerektiğini belirterek, AKP iktidarını uyardı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına Meclis araştırması açılmasına yönelik başvuruda bulunan Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye’de yaşanan kur şoklarının tam olarak araştırılması, itibarımız olan Türk Lirasının değer kaybının nedenlerinin belirlenmesi ve bu sorunların çözümü üzerine gerekli önerilerinin sunulması amacıyla çalışma yapılmasına yönelik çağrıda bulundu.

BİR ÜLKENİN PARASI O ÜLKENİN İTİBARIDIR

Milletvekili Ataş, “Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıdır. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerle Türk lirası sürekli değer kaybetmektedir. 2002 yılında 1,5 TL olan dolar, bugün 12,20 TL seviyelerine yükselerek tarihi bir rekor kırmıştır. Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 1994’ten bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu yılın başında net 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 383 dolara tekabül ederken, yaşanılan gelişmelerden sonra 231 dolara düşmüştür. Yani asgari ücretlinin maaşı tam 152 dolar erimiştir. Son bir ayda TL dolar karşısında yaklaşık yüzde otuz değer kaybetmiştir” diye konuştu.

2002 YILINDA 1,5 TL OLAN DOLAR, BUGÜN 12,20 TL SEVİYELERİNE YÜKSELEREK TARİHİ BİR REKOR KIRMIŞTIR

“2002 yılında 1,5 TL olan dolar, bugün 12,20 TL seviyelerine yükselerek tarihi bir rekor kırmıştır” diyen Ataş, Meclis araştırması yapılmasına yönelik önerisinin gerekçelerini de tek tek sıraladı. Ataş, şunları söyledi: 2002'de AKP'nin iktidara geldiği gün dolar 1,67 TL, avro 1,66 TL seviyesindeyken 6 Nisan 2017 anayasa referandumunda dolar 3,68 TL, avro 3.90 TL'ydi. 17 Haziran 2018'de erken seçim çağrısı yapıldığı gün dolar 4,09 TL, avro 5,07'ye ulaşmıştır. 19 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yetkiyi verin; faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dediği gün dolar 4,75 TL, avro 5,49 TL olmuştur. 19 Mart 2021'de Naci Ağbal'ın Merkez Bankası görevinden alınmasından bir gün önce dolar 7,26 TL, avro 8,65 TL seviyesindeyken 24 Eylül itibarıyla dolar 8,82 TL, avro 10,34 TL olmuştur. 14 Ekim'de faiz kararlarında oy hakkı bulunan iki Merkez Başkanı Yardımcısı ile bir Para Politikaları Kurulu üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştır. Bu gelişmeler TL'deki değer kaybında yeni bir ivmeye neden olmuş, dolar/TL kuru 9,15 TL'yi aşarak tarihi zirveye ulaşmıştır. 21 Ekim'de Merkez Bankası'nın faizlerde 200 baz puan indirim yapmasının ardından da dolar kuru 9,49 TL'ye kadar çıkmıştır. O günden bu yana da ardı ardına rekor kıran dolar/TL kara paranın aklanması ve terörle mücadelede uluslararası standartlar kuran Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilere dair açıklamalarının siyasi tansiyonu yükseltmesiyle 9,84'e yükselmiştir. Merkez Bankasının art arda gelen indirimlerinin ardından "faiz indirimi" beklentisiyle Türk lirasının dövizler karşısında yaşadığı erime büyümüştür. 12 Kasım 2021'de Dolar/TL seviyesi rekor görmeye devam ederek 10 TL'yi aşmıştır. Merkez Bankasının bir faiz indirimi daha yaptığı 18 Kasım'da ise 11 TL'yi aşan dolar, 23 Kasım itibariyle de 12,20 TL’ye ulaşmış durumdadır. Son bir ayda TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmiştir.

VATANDAŞIMIZ HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞİYOR! ÖNLEM ALINMALI

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Reel efektif döviz kurunun artması, TL’nin reel olarak değer kazandığını yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını göstermesidir. TÜFE bazlı yıllık ortalama reel efektif döviz kuru endeksi incelendiğinde, 994’ten bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemiştir. Vatandaşımız her geçen gün fakirleşmiştir. Bu nedenle paramızda yaşanan değer kaybının ve nedenlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.