MİLLETVEKİLİ ATAŞ ÇİFTÇİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYOR

Ataş, Bakan’a “Kayseri, neden kırsal desteklerin verildiği IPARD kapsamına alınmıyor?” diye sordu. DSİ’nin, Kayseri’de çiftçilerden sulama konusunda yatırımının olmamasına rağmen bazı ilçelerde para talep etmesinden, girdi maliyetlerdeki artışa ve zamlara kadar tarım ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntıları Bakan’a anlatan ve sorular yönelten Ataş, aynı zamanda verilen desteklerin yetersizliğine de dikkat çekti. Ataş, “Bu tabloda ileriye gidiş meçhul. İnsanlarımız bu nedenle tarım ve hayvancılıktan el çekiyor” uyarısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Bütçe Görüşmelerine yönelik komisyon toplantısında söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, her zaman olduğu gibi yine sıkıntılara dikkat çekti. Ataş, vatandaşların sorunlarını Bakan'a iletti ve "Önlem alın" çağrısı yaptı.

NE YAZIK Kİ BU TABLODA İNSANLARIMIZIN TARIMDAN ÇEKİLMESİ DEVAM EDECEK

“Ortaya konan desteklerle maalesef ülkemizde tarımın ileri gideceği meçhul” diyen Milletvekili Dursun Ataş, artan maliyetlere ve zamlara dikkat çekerek, Bakan Bekir Pakdemirli’ye, “Şu anki tarımda maalesef tarlaların terk edilmesi ve tarımdan insanlarımızın çekilmesi devam edecektir” dedi. Ataş, “2021 yılı bütçesi 51,5 milyar lira iken 2022 yılı bütçesi yüzde 25,5 artırılarak 64,7 milyar liraya çıkarılmıştır, ancak 2021 yılı içerisinde 22,95 milyar lira olan tarımsal destekleme bütçesi bu sene sadece 2 milyar 868 milyon lira artışla 25,9 milyar lira olmuştur yani Tarım Bakanlığının bütçe artışının yarısı kadardır. Bu tarımsal destekle maalesef ki ülkemizde tarımın ileri gideceği meçhuldür ve gözler önünde. Şu anki tarımda maalesef tarlaların terk edilmesi ve tarımdan insanlarımızın çekilmesi devam edecektir. Bu alanda en büyük destek mazot ve gübre desteği olmalıdır ki alan desteği içerisinde. Mazot için çiftçilerimize 2020 yılında 2 milyar 901 milyon lira, 2021 yılında yüzde 6,1 düşüşle 2 milyar 724 milyon lira ödeme yapıldı, 2022 yılında 3 milyar 107 milyon liralık bir destek öngörülüyor ki bu destek şu anki durumda, maliyetlerin bu kadar yükseldiği, mazotun bu kadar arttığı bir dönemde yeterli olmayacaktır. Yine, gübre desteği... Bu 2 destek çiftçilerimiz için çok önemli, hayati desteklerdir. Baktığımızda, gübreye gelen, bir buçuk yıl içerisinde yüzde 200'leri, yüzde 300'leri geçen bir zam var. Geçen hafta Tarım Bakanlığımızın 2021 yılı için açıkladığı gübre desteği sadece 4 lira, 2022 yılı içinse 32 lira olarak açıklandı. Bu oran, 2021 yılında sadece yüzde 4, 2022'de de çok yetersiz kalacaktır ve gübrenin 300-400 oranında arttığı düşünülürse bu destekleme çok eksik kalacaktır; bunun bir an önce artırılması gerekiyor” diye konuştu.

DESTEKLER YETERLİ DEĞİL

Hayvancılığa verilen desteklerinde yeterli olmadığına dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Hayvancılık destekleri 2021 yılına göre yüzde 3,4 artış göstererek 7 milyar 220 milyon liraya çıkarılıyor fakat 2020 yılında 7 milyar 857 milyon liralık desteğin bile altında kalan bir destektir ki, 2020'den bu yana devamlı geriye gitmektedir. Hayvancılığa desteğin de bir an önce yükseltilmesi gerekiyor. 2020 yılında toplam destekler içerisindeki payı yüzde 35,8 iken 2021 yılında yüzde 32,1'e, 2022 yılında ise yüzde 29,5'e gerilemiş durumda” dedi.

BURADAN SESLENİYORUZ; KAYSERİ’DE VATANDAŞ 20 YILDIR BEKLİYOR

Kayseri’de tarımsal sulamada yaşanan sorunları da bir kez daha Meclis gündemine taşıyan ve Bakan Bekir Pakdmeirli’ye yaşanan tabloyu anlatan Ataş, şöyle konuştu: Tarımsal sulamaya biraz fazla para ayrılıyor fakat bu da yine yetersiz. Şu günümüzde tarımın ne kadar önemli olduğu, gıdaya ulaşımın zor olduğu bir dönemde, kuraklığın yaşandığı bu dönemde sulama projelerinin biraz daha artırılması gerekiyor. 1990 yılında başlayan Develi İkinci Merhale Barajı ile 1995 yılında başlayan Pınarbaşı Bahçelik Barajlarının sulama kanalları hâlâ yüzde 50 seviyesindedir ve yirmi, yirmi beş yıldır devam etmektedir. Buradan sesleniyoruz: Kayserililer bunu sabırsızlıkla bekliyor ve bu sulama projelerinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Yamula Barajı ile Yeşilhisar Kovalı Sulama Barajları hâlâ tamamlanamadı. Sarız ilçemiz yirmi yıldır baraj bekliyor. Her seçim zamanı söz veriliyor, ‘Başlanacak’ deniyor; hâlâ başlanmadı, tam yirmi yıl geçti. Yirmi yıldır bunu Sarızlılar bekliyor.

DSİ'NİN HİÇBİR YATIRIMI OLMADIĞI HÂLDE DÖRT YILDIR BU ÇİFTÇİLERİMİZDEN PARA TAHSİL EDİLİYOR

“Yine, Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Tomarza ilçelerimizin çiftçileri yıllardan beri kendi imkânlarıyla tarlalarını sulamak için Zamantı Irmağı'ndan su kullanıyorlardı ve burada DSİ'nin hiçbir yatırımı olmadığı hâlde dört yıldır bu çiftçilerimizden para tahsil ediliyor” diyen Ataş, “ Burada devletin hiç yatırımı yok. Çiftçilerin bu zor gününde bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bunu defalarca dile getirdik. Bunu bir daha gözden geçirmenizi bekliyoruz” dedi.

KAYSERİ NEDEN ALINMIYOR?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kırsal kalkınma desteklerinin verildiği IPARD’a Kayseri’nin alınmamasına da tepki göstererek, “IPARD'a bağlı 42 tane il varken tarım şehri olan Kayseri'nin bir türlü alınmaması. Kayserili bunu soruyor. IPARD kapsamına Kayseri'nin de alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.