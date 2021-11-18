MİLLETVEKİLİ ATAŞ: ENFLASYON SÜREKLİ YÜKSELİYOR, İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ ARTIYOR, ÜLKE EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR, İKTİDAR İZLİYOR

İcra dairelerindeki dosya sayılarına da dikkat çeken Ataş, geçen yıla göre yeni icra dosya sayısının 1 milyon 160 bin arttığını belirtti. Ataş, “2002 yılında icra dairelerindeki dosya sayısı 8,6 milyonken bugün icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyon 103 bine yükselmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yeni icra dosya sayısı 1 milyon 160 bin artış göstermiştir” dedi. Kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısının da yılın ilk yedi ayında 1 milyon 287 bin 898’e çıktığını belirten Ataş, iktidara seslenerek, “Size göre, vatandaş kombileri kısacaksa, porsiyonları küçültecekse, bayat ekmeklerden yemek yapacaksa, kuru ekmek bulduğunda şükredeceksek size niye 2 trilyon vergi veriyor?” diye sordu. “2002 yılında karşılıksız senet tutarı 8 milyon lirayken, 2020 yılında 27 kat artarak 21,4 milyar liraya çıkmıştır” diyen Milletvekili Ataş, “Siz ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık yeter, getirin sandığı, düşün bu milletin yakasından” sözleriyle de dikkat çekti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yine çarpıcı açıklamalar yaptı. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi üzerine parti grubu adına söz alan Ataş, ekonomide yaşananları yine gözler önüne serdi.

YENİ İCRA DAİRELERİ AÇARAK REFORM YAPILAMAZ, REFORM, MİLLETİN SORUNUNU ÇÖZEREK OLUR

Kanun teklifinin görüşülen maddesiyle, iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabileceğinin düzenlendiğini kaydeden Milletvekili Ataş, “Söz konusu bu madde bir gerçeği gözler önüne sermektedir; mevcut icra daireleri iş yükü altında ezilmektedir çünkü vatandaş derin bir ekonomik kriz içerisinde, borcunu ödeyemez hâldedir, iktidar ise her zaman olduğu gibi sorunu çözmek yerine üstünü kapatma yoluna gitmektedir. Vatandaş yoksulluk içinde ezilirken yapılması gereken şey, vatandaşın geçim derdine çare bulmaktır. Yeni icra daireleri açarak reform yapılamaz, reform, milletin sorununu çözerek olur. İçinde adalet olmayan yeni adalet sarayları yaparak, yeni birimler kurarak reform yapılamaz, yapılsa da bunun adı reform olmaz” şeklinde konuştu.

AKP’NİN TÜRKİYE’Yİ GETİRDİĞİ NOKTADA HER GÜN ORTALAMA 22 BİN YENİ İCRA DOSYASI AÇILIYOR

İcra dairelerindeki dosya sayılarına da dikkat çeken Ataş, geçen yıla göre yeni icra dosya sayısının 1 milyon 160 bin arttığını söyledi. UYAP verilerini paylaşan Ataş, “2002 yılında icra dairelerindeki dosya sayısı 8,6 milyonken bugün icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyon 103 bine yükselmiştir. UYAP verilerine göre bu yıl 1 Ocak-5 Kasım arasında icra ve iflas dairelerinde toplam 6 milyon 328 bin yeni icra dosyası açılmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre yeni icra dosya sayısı 1 milyon 160 bin artış göstermiştir. AKP’nin Türkiye’yi getirdiği noktada her gün ortalama 22 bin yeni icra dosyası açılmaktadır” dedi.

İCRA LİSTESİNE GİREN İŞVEREN SAYISI GEÇEN YILA GÖRE 188.845 ARTARAK 488.526’YA YÜKSELMİŞTİR

Kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısının da yılın ilk yedi ayında 1 milyon 287 bin 898’e çıktığını anlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Vatandaşın bankalara ve finans şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu 967,8 milyar liraya ulaşmıştır. Kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısı 2021’in ilk yedi ayında 1 milyon 287 bin 898’e çıkmıştır. Takipteki kredi kartı borcu da 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaşmıştır. 2002 yılında karşılıksız senet tutarı 8 milyon lirayken, 2020 yılında 27 kat artarak 21,4 milyar liraya çıkmıştır. SGK raporuna göre, SGK’ye borçlu olan ve icra listesine giren işveren sayısı geçen yıla göre 188.845 artarak 488.526’ya yükselmiştir. Bu yılın ilk altı ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden işletme sayısı 71.314 olmuştur. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayken icra işlemlerinin hızlandırılmasını, icra satışlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesini reform olarak sunmak milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu düzenlemeler sorunları çözecek midir?

ÇARŞI PAZARDA İKİ TUR ATAN HER VATANDAŞ BUNU BİLİYOR, GÖRÜYOR, YAŞIYOR! GÖRMEYEN, SARAYLARDA ÜLKE YÖNETTİĞİNİ SANAN BİR AZINLIKTAN İBARETTİR!

AKP İktidarının suçun önüne geçmek yerine hapishaneler yapmayı reform saydığını kaydeden Ataş, “İktidar, bataklığı kurutmak yerine sivrisineklerle mücadele etmeyi reform diye pazarlamaktadır” diye konuştu. Milletvekili Dursun Ataş, “Resmî veya gayri resmî tüm veriler yandaş bir kesim dışında, gittikçe yoksullaştığımızı ve bu borçlarla yaşar hâle geldiğimizi gösteriyor. Bunu bilmek için ne ekonomist ne bilim insanı ne de başka bir şey olmaya gerek yok. Çarşı pazarda iki tur atan her vatandaş bunu biliyor, görüyor, yaşıyor. Bunu görmeyen, saraylarda ülke yönettiğini sanan bir azınlıktan ibarettir. Bunu bilmeyen, iktidarın üç beş maaş verdiği danışmanlarıdır. Bunu yaşamayan, dünyada eşi benzeri olmayacak bir şekilde ‘yap-işlet-devret’ modeliyle görmediğimiz, geçmediğimiz tesislerin borçlarını irademiz dışında bizden alan yandaş müteahhitlerdir. Bunu anlamayan, saray üstüne saray inşa edenlerdir” şeklinde konuştu.

KOMBİLERİ KISACAKSAK, PORSİYONLARI KÜÇÜLTECEKSEK, BAYAT EKMEKLERDEN YEMEK YAPACAKSAK, KURU EKMEK BULDUĞUMUZDA ŞÜKREDECEKSEK SİZE NİYE 2 TRİLYON VERGİ VERİYORUZ?

Meclis’te, “Saltanatı siz sürün, cefasını fakir vatandaş çeksin, bu ne biçim devlet iletişimidir” sözleriyle de dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Alay eder gibi saraydan ‘Porsiyonları küçültün’ tavsiyesi veriyorlar. Vatandaşın porsiyonları kimsenin demesine gerek kalmadan, sizin yüzünüzden zaten küçülüyor. ‘Market alışverişlerine liste yapıp çıkın, israf etmeyin’ diyenler, israf ve şatafat içinde yaşıyorlar. Karnı tok, sırtı pek olanlar aç olanlara şükretmek gerektiğini söylüyor. Enerji Bakanı, üst üste zam gelen doğal gaz için ‘Evinizi daha az ısıtın’ önerisinde bulunuyor. Kombileri kısacaksak, porsiyonları küçülteceksek, bayat ekmeklerden yemek yapacaksak, kuru ekmek bulduğumuzda şükredeceksek size niye 2 trilyon vergi veriyoruz. Size niye yetki veriyoruz, siz niye bu koltukları işgal ediyorsunuz? Saltanatı siz sürün, cefasını fakir vatandaş çeksin, bu ne biçim devlet iletişimidir. Vatandaşın insan olarak en temel hakkıdır evini ısıtmak, yemeğini yemek, alışverişini yapmak, insanca yaşam sürmek ama siz ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık yeter, getirin sandığı, düşün bu milletin yakasından” dedi.

ENFLASYON SÜREKLİ YÜKSELİYOR, İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ ARTIYOR, ÜLKE EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR, İKTİDAR İZLİYOR

İktidarın ekonomide yaşanan sorunları önlemek yerine izlediğini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Dolar 11 TL’ye, altının gramı 650 TL’ye dayandı. Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere yetkililer kötü gidişe önlem alamıyor. Enflasyon sürekli yükseliyor, işsizlik çığ gibi artıyor, ülke ekonomisi çöküyor, iktidar da herkes gibi izliyor. ‘Maaşını dolarla mı alıyorsun’ diyen damatlar, dolar 3.50’yken televizyonlarda caka satan jöleli saray danışmanları, liyakatsiz sadık bürokratlar, iktidara toz kondurmayan gazeteci bozuntuları, milletin anasına söven iktidar müteahhitleri vatandaş kan ağlarken neredeler? Vatandaşın içler acısı hâli onların umurunda mı? Ekonominin kitabını yazdığını gururla söyleyen, Merkez Bankasının 128 milyar dolar rezervini tüketen ‘Ekonominin sorumlusu benim ben!’ diyen Cumhurbaşkanını bugün gelinen son noktada sorumluluk almaya ve sandığı vatandaşın önüne getirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.