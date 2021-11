MİLLETVEKİLİ ATAŞ: GÜBRE FİYATLARINA MÜDAHALE EDİLMELİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP’nin politikalarıyla tarımı bitirmek için uğraştığını söyledi. Artan maliyetlere, zam furyasına dikkat çeken Ataş, desteklerin yetersiz kaldığını da dile getirdi.

TÜRK ÇİFTÇİSİ BU İKTİDARA MECBUR DEĞİLDİR

Milletvekili Dursun Ataş, “Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli 1 Kasım tarihinde gübre desteğini artırdıklarını beyan etti. Buna göre, Bakanlık, 2021’de gübre desteğini ton başına 16 TL’den 20 TL’ye, 2022 üretim yılı için ise 32 TL’ye çıkardı. Son on altı ayda tam 31 kez zam yiyen DAP gübre 2.200 TL’den 8.000 TL’ye; üre gübre 1.800 TL’den 9.500 TL’ye; can gübre 1.000 TL’den 5.000 TL’ye çıktı. Son bir buçuk yılda neredeyse yüzde 400 zamlanan gübreye verilen bu destek artışı kabul edilemez. Türk tarımını bitirmek için uğraşan iktidar bir an önce gübre fiyatlarına müdahale etmeli, çiftçilerimize verdiği gübre desteğini artırmalıdır. Türk çiftçisi bu iktidara mecbur değildir, ilk sandıkta gereğini de yapacaktır” şeklinde konuştu.