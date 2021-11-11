MİLLETVEKİLİ ATAŞ, İLAÇ SIKINTISINI MECLİSE TAŞIDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, artan döviz kurları ile birlikte yaşanan ilaç krizine dikkat çekti. Türk Eczacıları Birliği ve Kayseri Eczacı Odası’nın yaptığı açıklamalara hatırlatan Milletvekili Dursun Ataş, iktidarı uyardı. Ataş, şunları söyledi: Ülkemizde ilaç tedariki konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Türk Eczacıları Birliği ve Kayseri Eczacı Odasının yaptığı açıklamalara göre 645 ilacı bulmakta sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemize yurt dışından getirilen ilaçlar, sabitlenen döviz kurları üzerinden ithal edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada ise döviz kurlarının aşırı yükselmesinden dolayı eczacılar yurt dışından ilaç getiremiyor. Yurt içinde ilaç üretimi yapan firmalar ise ham madde almakta zorlanıyor. Vatandaşlar, yerli ve basit ilaç olarak tabir ettiğimiz çocuk şurupları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, grip ilaçlarını dahi artık bulamaz hâle geldi. Vatandaş, ilaç bulmak için eczane eczane dolaşıyor. Pandemi koşulları ve kış aylarında yaşanan hastalık oranları da düşünüldüğünde bir an önce ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar çözülmeli, vatandaşın mağduriyetleri giderilmelidir.