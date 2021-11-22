MİLLETVEKİLİ ATAŞ:''SURİYELİLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR''

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Suriyelilerin ekonomik sıkıntıların yanı sıra Milli Güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını istedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği rakamı hatırlatan Ataş, “Resmi verilere göre Ekim 2021 tarihi itibariyle ülkemizde Suriye’den gelen sığınmacı sayısı 3.723.674 olarak açıklandı. Ancak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır’ dedi. Bu resmi rakamların 2,5 katı” diye konuştu. Bu konuda AKP iktidarına da önlem alınması çağrısında bulunan Ataş, “Vatandaşlarımız ciddi bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken bir de Suriyelilere bakmak zorunda kalmaktadır” sözleriyle de dikkat çekti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülkenin ve vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik mücadelesini sürdürüyor. Ataş, bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına Suriyelilerle ilgili olarak Meclis araştırması açılması için başvuruda bulundu. Türkiye’de açıklanan resmi rakamların üzerinde Suriyeli’nin olduğuna dikkat çeken Ataş, bu tabloyla birlikte Suriyelilere harcanan paranın da resmi rakamların çok üzerinde olduğunu dile getirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI RESMİ VERİLERİN YAKLAŞIK İKİ BUÇUK KATI KADAR ÜLKEMİZDE SURİYELİ BULUNDUĞUNU BELİRTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır” sözünü hatırlatan Milletvekili Ataş, “Ekim 2021 tarihi itibariyle ülkemizde Suriye’den gelen sığınmacı sayısı resmi rakamlara göre 3.723.674’tür. Ancak bu sayının çok üstünde bir Suriyeli sayısı olduğu kamuoyunca tartışılmaktadır. 18.11.2021 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı’ demiştir. Resmi rakamlar ile sayın bakanın verdiği rakamlar arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin Suriyeli sığınmacılara harcadığı paranın da resmi rakamların çok üzerinde olduğu sonucuna rahatlıkla varılacaktır. Ülkemizde ki Suriyelilerin sayısının tam olarak araştırılması, Suriyelilere harcanan paranın ne kadar olduğunun belirlenmesi bu hususların ekonomimiz üzerindeki etkilerinin araştırılması ve sorunların çözümü üzerine gerekli önerilerinin sunulması amacıyla meclis araştırması açılması konusunda başvuruda bulunduk” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE EDERKEN BİR DE SURİYELİLERE BAKMAK ZORUNDA KALMAKTADIR

“Vatandaşlarımız ciddi bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken bir de Suriyelilere bakmak zorunda kalmaktadır” ifadelerini kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis Araştırması açılmasına yönelik talebinin gerekçelerini ise, şu şekilde sıraladı: 2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın başlaması sonucunda Türkiye'ye savaştan kaçan ilk mülteciler giriş yapmaya başlamıştır. 29 Nisan 2011'de 252 kişilik ilk mülteci kafilesi ülkemize Hatay Yayladağı'nda yer alan Cilvegözü sınır kapısından giriş yapmış bugüne kadar aralıksız şekilde geçişler devam etmiştir. Resmi verilere göre Ekim 2021 tarihi itibariyle ülkemizde Suriye’den gelen sığınmacı sayısı 3.723.674’tür. Ancak 18.11.2021 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır’ ifadesini kullanmıştır. Yani Milli Savunma Bakanı resmi verilerin yaklaşık iki buçuk katı kadar ülkemizde Suriyeli bulunduğunu belirtmiştir. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin tam sayısının belirlenmesi hem ekonomik yapımız hem de sosyo-demografik yapımız itibariyle çok önemlidir. Suriyelilerin Türkiye'ye maliyetinin tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Vatandaşlarımız ciddi bir ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken bir de Suriyelilere bakmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısının, Suriyelilerin ülkemize maliyetinin ne kadar olduğunun ve bunun ekonomimiz üzerindeki etkilerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.