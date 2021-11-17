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MİLLETVEKİLİ ATAŞ, TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşlara Koronavirüs tedavisinde tarihi geçmiş ilaç verildiğini belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.  Ataş, vatandaşı tedirgin eden, korkutan bu düşündüren bu tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

MİLLETVEKİLİ ATAŞ, TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımaya devam ediyor.

YENİ ETİKET YAPIŞTIRILARAK SON KULLANMA TARİHİ KAPATILMIŞ!

Milletvekili Ataş, dikkat çeken bir konuyu daha gündeme getirdi. Covid-19 nedeniyle tedavi gören vatandaşlara son kullanma tarihi geçmiş ilaçların verildiğini ifade eden Ataş, “Evde tedavi gören Covid hastalarına Favira adlı ilaç verilmektedir. Ancak Kayseri’de Covid hastalarına filyasyon ekiplerince getirilen bu ilaçların son kullanma tarihinin geçtiği buna rağmen üzerlerine yeni etiket yapıştırılarak yeni bir son kullanma tarihi eklendiği görülmektedir. Yeni son kullanma tarihi etiketi söküldüğünde altından çıkan ve ilaç paketinin üzerinde yazılı son kullanma tarihlerinin geçtiğini gören hastalar doğal olarak ilaçları kullanmaktan korkmaktadır” ifadelerini kullandı.

İLAÇ TEDARİK EDİLEMEDİĞİ İÇİN Mİ SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR VATANDAŞA VERİLİYOR?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşı korkutan, tedirgin eden bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da şu soruları yöneltti ve yazılı olarak cevap istedi: Covid hastalarına verilen FAVİRA adlı ilaçların son kullanma tarihleri geçmiş midir? Bu ilaçlara yeni son kullanma tarihini kim veya kimler yapıştırmaktadır? Bu şekilde hastalara getirilen ilaçlar zararlı mıdır? Zararlı değilse buna ilişkin bilimsel çalışmalar mevcut mudur? Ülkemizde ilaç tedarikinde yaşanan sorunların varlığı dikkate alındığında, Favira adlı ilaç tedarik edilemediği için son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar hastaların sağlığı hiçe sayılarak hastalara verilmekte midir?

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Dursun AtaşTarihi Geçmiş Ilaç
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