MİLLETVEKİLİ ATAŞ: ''ÜLKEDE ADALET KALMAYINCA NE KALKINMA KALDI NE DE EKONOMİ!''

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te adalet konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı ve AKP iktidarını uyardı. Hazreti Ömer’in adaletinden bahsederek iktidara gelen AKP döneminde yargının güvenilmez hale getirildiğini dile getiren Ataş, “Adalet ve kalkınma diyerek iktidara gelen AKP döneminde Türkiye ifade özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu. Adalet kalmayınca ne kalkınma kaldı ne de ekonomi” diye konuştu. “Türkiye’nin adaleti gözeten, halkına refah sunacak bir iktidara ihtiyacı var” diyen Ataş, “Hukukun hâkim olmadığı bir ülkede yoksulluk, yolsuzluk, eşitsizlik, ayrımcılık, zorbalık, işsizlik, açlık ve güvensizlik olur” sözleriyle de dikkat çekti. Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarına da seslenerek, “Getirin sandığı milletin önüne, düşün bu milletin yakasından” diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada AKP iktidarının uygulamaları ile birlikte adalete olan güvenin her geçen gün daha da geriye gittiğini söyledi.

AKP’NİN GETİRDİĞİ PAKETLER TOPLUMUN BEKLENTİLERİNDEN UZAK

Meclis’te, “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” üzerine parti grubu adına söz alan Ataş, “AKP iktidarı tarafından kamuoyuna süslü cümlelerle anlatılan Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı, yargı paketleri sadece vatandaşın gözünü boyama, kamuoyunda algı yaratma ve günü kurtarma amacı taşıyan yüzeysel değişikliklerden ibarettir. Gerçek sorunları çözecek nitelikte değildir. Bu kapsamda, beşinci yargı paketi olarak adlandırılan bu düzenleme de ne yazık ki beklentilerin oldukça uzağında kalmıştır. İcra iflas daireleriyle ilgili düzenlemeler, çocuğun velayeti, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması gibi konuları içeren bu kanun teklifi kanunların hazırlanmasında esas olan toplumsal ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır” şeklinde konuştu.

“Anayasa’da yazdığı üzere Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ancak bugün gelinen noktada iktidarın keyfî uygulamaları yüzünden yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerine gölge düştüğünü dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI HUKUK TANIMAYAN TAVSİYELERDE BULUNMUŞTUR

İktidar kanadından yargıya yönelik yapılan bazı açıklamaları da hatırlatan Ataş, şöyle konuştu: AKP iktidarının politikalarıyla, ülkemiz hukuk devleti olmaktan uzaklaşmış, bir şahsın iki dudağı arasına sıkışmış, hukukun üstünlüğünden ziyade üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir ülke konumuna getirilmiştir. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ‘Anayasa Mahkemesinin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum’ ifadesi kullanılmış, bunun üzerine yerel mahkemeler de Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymaya başlamıştır. Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları görmezden gelinmiştir. Daha geçtiğimiz günlerde ülkenin İçişleri Bakanı metruk binalara ilişkin ‘Sen gece yık, mahkeme kararları arkandan gelsin’ demiştir. Düşünün, bir ülkenin İçişleri Bakanı yani hukukun tecelli etmesinde önemli vazifesi bulunan, Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetleri korumakla görevli olan İçişleri Bakanı hukuk tanımayan tavsiyelerde bulunmuştur. Bu garabet, bu hukuk tanımazlık, bu anlayış ancak demokratik olmayan baskıcı rejimlerde mümkün olabilir. Hukuk devletlerinde hukuk her zaman önde gider, guguk devleti uygulamalarındaysa hukuk arkadan da gelebilir, hiç gelmeye de bilir. Adalet Bakanı bile İçişleri Bakanının bu sözlerine şaşırmış olacak ki ‘Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önde yürüsün’ şeklinde açıklamada bulunmuştur. Ancak Adalet Bakanı öyle dese de AKP iktidarında hukuk hep arkada kalmıştır. AKP, sözde yargı reformlarıyla icra daire sayılarını artıracağına, arkada nal toplayan hukukun itibarını artırmalıdır.

AKP İLE TÜRKİYE, ADALETE GÜVENİN SON ON YILDA EN KESKİN AZALDIĞI ÜLKE OLDU

Türkiye’de adalet konusunda yaşanan sıkıntılara yönelik bazı araştırma sonuçlarını da Meclis’te paylaşan Milletvekili Dursun Ataş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün raporunda Türkiye’nin, adalete güvenin son on yılda en keskin azaldığı ülke olduğuna dikkat çekti. Rapora göre, Türkiye’de vatandaşların adalete güveni 2010’dan 2020’ye kadar geçen sürede 22 puan birden gerileyerek yüzde 38’lere düştüğünü ifade eden Ataş, “Yine ORC Araştırma Şirketinin ‘Yargıya güveniyor musunuz?’ sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimiyse yargıya güvenin hızla azaldığını ortaya koydu. Buna göre, Haziran 2021’de yüzde 25,1 olan yargıya güven Eylülde 22,6’ya, Ekimde ise yüzde 21,3 düştü. Ekim ayında yargıya güvenmeyenlerin oranı yüzde 78,7 ölçülerek rekor kırdı. Görüldüğü gibi, Hazreti Ömer’in adaletinden bahsederek iktidara gelen AKP döneminde yargıya kimse güvenmez hâle gelmiştir. ‘Adalet ve kalkınma’ diyerek iktidara gelen AKP döneminde Türkiye ifade özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu. Adalet kalmayınca ne kalkınma kaldı ne de ekonomi. Şimdi soruyorum; Bu yargı paketi hukukun hangi sorununu çözecektir?” dedi.

GETİRİN SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE, DÜŞÜN BU MİLLETİN YAKASINDAN

“Adalet kâinatı ayakta tutan temel direktir” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Hukukun hâkim olmadığı, yargının bağımsız, yargıçların da özgür olmadığı bir ülkede yoksulluk, yolsuzluk, eşitsizlik, ayrımcılık, zorbalık, işsizlik, açlık ve güvensizlik olur. Bu yüzden bizim adalet saraylarına değil, bağımsız mahkemelere ihtiyacımız vardır. Çölde kızgın güneş altında susuz kalmış bir insanın ‘Su, su’ diye mırıldanması gibi ‘Adalet, adalet’ diye çığlık atan milyonlarca insanımızın ihtiyacı olan adil mahkemelerdir. Bizim yeni icra dairelerine değil, sözde yargı paketlerine değil, adaleti gözeten, halkına refah sunacak bir iktidara ihtiyacımız vardır. Bu yüzden getirin sandığı milletin önüne, düşün bu milletin yakasından” diye konuştu.